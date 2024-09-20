Счастливчики выходных: три знака Зодиака, которым повезет 21–22 сентября 2024 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые на этих выходных — 21–22 сентября — испытают позитивные эмоции и получат массу приятных впечатлений от этого уикенда.

Related video

Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет на этих выходных — 21–22 сентября 2024 года.

Овен

Эти выходные принесут Овнам массу энергии и решительности. Вы почувствуете, что наконец пришло время для важных действий и принятия решений, которые давно откладывались. Под влиянием Марса вы легко справитесь с любыми вызовами, а удачные обстоятельства помогут завершить проекты или наладить личные отношения. Особенно повезет тем, кто планирует встречи или поездки — новые знакомства окажутся полезными.

Лев

Львы почувствуют на себе благоприятное влияние Солнца и Венеры. Это отличное время для того, чтобы укрепить романтические связи или создать гармонию в отношениях. Финансовые дела также пойдут в гору: возможны неожиданные доходы или выгодные предложения. Кроме того, вам удастся воплотить в жизнь креативные идеи, которые давно зрели в голове, что принесет вам и внутреннее удовлетворение, и признание окружающих.

Стрелец

Удача будет сопутствовать Стрельцам в сфере общения и новых возможностей. Эти выходные принесут вам шанс укрепить деловые связи или найти единомышленников для ваших проектов. Юпитер, ваш управитель, подарит уверенность в собственных силах и откроет двери к долгожданным достижениям. Вы будете заряжены позитивной энергией, и любые мероприятия на свежем воздухе или активные занятия станут источником не только удовольствия, но и успеха.

Также Фокус писал про три знака Зодиака, которым нужно быть осторожнее до конца сентября 2024 года