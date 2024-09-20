Три знака Зодиака, которым нужно быть осторожнее на выходных 21-22 сентября 2024 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых предстоящие выходные могут стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать конфликтов, а также быть внимательнее к своим финансовым решениям.

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Предстоящие выходные могут стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 21-22 сентября стоит быть осторожнее и в чем именно.

Телец

Тельцам следует быть внимательнее в финансовых вопросах. Возможны непредвиденные расходы или рискованные предложения. Лучше воздержаться от крупных покупок и инвестиций. Также стоит избегать конфликтов с близкими из-за материальных вопросов.

Скорпион

Скорпионам нужно быть осторожнее в общении. Их прямолинейность может привести к недопониманию или конфликтам. Есть риск сказать лишнее или неправильно интерпретировать чужие слова. Лучше дважды подумать, прежде чем высказывать свое мнение, особенно в sensitive ситуациях.

Рыбы

Рыбам стоит быть внимательнее к своему здоровью. Возможно обострение хронических заболеваний или повышенная утомляемость. Лучше не перенапрягаться физически и эмоционально. Также стоит избегать рискованных ситуаций и экстремальных видов досуга.

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