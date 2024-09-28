Ракам - деньги, Тельцам - удача: Таро-прогноз на финансы в октябре 2024 для всех знаков

Встречаем октябрь 2024 и разбираемся, кому в этот раз повезет с финансами.

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2 октября 2024 заканчивается осенний коридор затмений и знаменуется окончание солнечным затмением в знаке Весы. Чем обернется финал интересного астрологического периода в денежном аспекте у всех представителей Зодиакального круга— разбираемся в Таро-прогнозе на октябрь 2024

Овен

Вероятно, Овны с честью прошли период испытаний затмениями и теперь получат законную награду: ваш октябрь обещает денежное прибавление, высокие доходы, неожиданные контракты с серьезными финансовыми перспективами. Одним словом, — ваш месяц в денежной сфере.

Телец

Тельцы могут ощутить финансовое добавление в первые дни месяца, которое, впрочем, сменится ощущением свободы и пониманием хороших перспектив в денежном плане. Месяц будет разным, но интересным. "Не стесняйтесь: забирайте все!"

Близнецы

Близнецы, это не ваш лучший месяц в сфере финансов. Придется отложить крупные покупки до лучших времен или периодов. Возможны потери или неожиданные затраты. С поездками лучше повременить: они тоже могут оказаться чрезвычайно затратными и не оправдают ожиданий.

Рак

Раков ожидает неожиданная денежная удача, которую было сложно предвидеть. Она буквально свалится вам на голову! Источником обогащения станут давние инвестиции, обретение наследства или получение предложения по работе из желаемого места. Возможно, вам неожиданно повысят заработную плату.

Лев

Львам предстоят интересные события, которые могут привести к значительным денежным изменениям со знаком "плюс". Вам нужно хорошо продумать статьи расходов и инвестиций: это эффективно очищает финансовый канал.

Дева

Дела у Дев будут развиваться весьма неплохо, особенно в смысле не очевидных заработков. Ваше финансовое положение однозначно выведут вас на новый уровень, что будет являться для вас неожиданностью.

Весы

Весам предстоит побороться за свое место под Солнцем и обрести новые навыки выживания в городских "джунглях". Это хороший период для работы со страхами и встречи со своими страхами лицом к лицу. Этап непростой, но очень полезный и, при определенном стечении обстоятельств, результативный.

Скорпион

Скорпионам месяц сулит новые финансовые вершины и их покорение. Вам нельзя отсиживаться и ждать лучших времен: именно сейчас нужно действовать и не бояться неудач. Хотя, боятся Скорпионы в жизни не так часто, но именно сейчас вам это противопоказано! Дерзайте и достигайте — и будет вам счастье!

Стрелец

Стрельцы, октябрь 2024 — буквально ваше золотое время. К вам в руки идет удача. Помощь в делах может прийти от отца или близкого родственника старшего возраста. Поездки также окажутся яркими и полезными. Одним словом, вас ждет отличный период — воспользуйтесь им!

Козерог

У Козерогов ожидается не самый простой период, но вас ожидают не только проблемы. Месяц ожидается полярный по эмоциям и событийному ряду. В нем будет и плохое и хорошее. Если перенести это утверждение на финансовую сферу — выйдете в ноль в конце месяца.

Водолей

Водолеям предстоит научиться решать свои финансовые вопросы без поддержки окружающих, или вам не стоит на нее рассчитывать на октябре 2024. Ваша задача — обрести самостоятельность во всех смыслах и научиться корректно распоряжаться своими ресурсами.

Рыбы

У Рыб будут эмоции через край, причем касаться этот момент будет не только денежной сферы. Вас ждет очень эмоциональный период и события, который потребуют от вас много энергетических ресурсов и умения держать себя в руках. Известно, что последнее обычно достигается вами с большим трудом.