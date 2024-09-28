Ракам — гроші, Тельцям — удача: Таро-прогноз на фінанси в жовтні 2024 року для всіх знаків

Зустрічаємо жовтень 2024 і розбираємося, кому цього разу пощастить із фінансами.

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2 жовтня 2024 року закінчується осінній коридор затемнень і знаменується закінчення сонячним затемненням у знаку Терези. Чим обернеться фінал цікавого астрологічного періоду в грошовому аспекті у всіх представників Зодіакального кола — розбираємося в Таро-прогнозі на жовтень 2024 року.

Овен

Таро-прогноз на фінанси в жовтні 2024 року для Овнів

Імовірно, Овни з честю пройшли період випробувань затемненнями і тепер отримають законну нагороду: ваш жовтень обіцяє грошове поповнення, високі доходи, несподівані контракти із серйозними фінансовими перспективами. Одним словом, — ваш місяць у грошовій сфері.

Телець

Таро-прогноз на фінанси в жовтні 2024 року для Тельців

Тельці можуть відчути фінансове додавання в перші дні місяця, яке, втім, зміниться відчуттям свободи і розумінням хороших перспектив у грошовому плані. Місяць буде різним, але цікавим. "Не соромтеся: забирайте все!"

Близнюки

Таро-прогноз на фінанси в жовтні 2024 року для Близнюків

Близнюки, це не ваш найкращий місяць у сфері фінансів. Доведеться відкласти великі покупки до кращих часів або періодів. Можливі втрати або несподівані витрати. З поїздками краще почекати: вони теж можуть виявитися надзвичайно витратними і не виправдають очікувань.

Рак

Таро-прогноз на фінанси в жовтні 2024 року для Раків

Раків очікує несподівана грошова удача, яку було складно передбачити. Вона буквально звалиться вам на голову! Джерелом збагачення стануть давні інвестиції, набуття спадщини або отримання пропозиції по роботі з бажаного місця. Можливо, вам несподівано підвищать заробітну плату.

Лев

Таро-прогноз на фінанси в жовтні 2024 року для Львів

На Левів чекають цікаві події, які можуть призвести до значних грошових змін зі знаком "плюс". Вам потрібно добре продумати статті витрат та інвестицій: це ефективно очищає фінансовий канал.

Діва

Таро-прогноз на фінанси в жовтні 2024 року для Дів

Справи у Дів розвиватимуться досить непогано, особливо в сенсі неочевидних заробітків. Ваше фінансове становище однозначно виведуть вас на новий рівень, що буде для вас несподіванкою.

Ваги

Таро-прогноз на фінанси в жовтні 2024 року для Терезів

Терезам доведеться поборотися за своє місце під Сонцем і знайти нові навички виживання в міських "джунглях". Це хороший період для роботи зі страхами і зустрічі зі своїми страхами віч-на-віч. Етап непростий, але дуже корисний і, за певного збігу обставин, результативний.

Скорпіон

Таро-прогноз на фінанси в жовтні 2024 року для Скорпіонів

Скорпіонам місяць обіцяє нові фінансові вершини та їх підкорення. Вам не можна відсиджуватися і чекати кращих часів: саме зараз потрібно діяти і не боятися невдач. Хоча, бояться Скорпіони в житті не так часто, але саме зараз вам це протипоказано! Дерзайте і досягайте — і буде вам щастя!

Стрілець

Таро-прогноз на фінанси в жовтні 2024 року для Стельців

Стрільці, жовтень 2024 — буквально ваш золотий час. До вас у руки йде удача. Допомога в справах може прийти від батька або близького родича старшого віку. Поїздки також виявляться яскравими і корисними. Одним словом, на вас чекає чудовий період — скористайтеся ним!

Козеріг

Таро-прогноз на фінанси в жовтні 2024 року для Козерогів

У Козерогів очікується не найпростіший період, але на вас чекають не тільки проблеми. Місяць очікується полярний за емоціями і подієвим рядом. У ньому буде і погане, і хороше. Якщо перенести це твердження на фінансову сферу — вийдете в нуль наприкінці місяця.

Водолій

Таро-прогноз на фінанси в жовтні 2024 року для Водоліїв

Водоліям доведеться навчитися розв'язувати свої фінансові питання без підтримки оточуючих, або вам не варто на неї розраховувати в жовтні 2024 року. Ваше завдання — здобути самостійність у всіх сенсах і навчитися коректно розпоряджатися своїми ресурсами.

Риби

Таро-прогноз на фінанси в жовтні 2024 року для Риб

У Риб будуть емоції через край, причому стосуватися цей момент буде не тільки грошової сфери. На вас чекає дуже емоційний період і події, які вимагатимуть від вас багато енергетичних ресурсів і вміння тримати себе в руках. Відомо, що останнє зазвичай досягається вами з великими труднощами.