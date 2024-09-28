Счастливчики выходных: три знака Зодиака, которым повезет 28-29 сентября 2024 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые на этих выходных — 28-29 сентября — испытают позитивные эмоции и получат массу приятных впечатлений от этого уикенда.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет на этих выходных — 28-29 сентября 2024 года.

Телец

Вас ждет финансовый подъем: возможны неожиданные доходы или долгожданные выплаты. В личных отношениях наступает момент гармонии — это прекрасное время для общения с близкими. Проведите выходные с комфортом, наслаждаясь моментами радости и спокойствия.

Рак

Энергия и харизма Рака будет на высоте! Вы окажетесь в центре внимания и сможете реализовать свои творческие задумки. Вдохновение будет сопровождать вас, а также не исключены новые знакомства, которые могут открыть интересные перспективы как в работе, так и в личной жизни.

Водолей

Для вас выходные будут временем приключений. Возможны неожиданные поездки или новые возможности, которые расширят ваш кругозор. Обратите внимание на окружающих: помощь может прийти оттуда, откуда вы не ожидали. В любом случае эти дни подарят вам ощущение свободы и легкости.

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