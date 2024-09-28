Календарь красоты на октябрь 2024 года: когда делать процедуры

Лунный календарь расскажет про точные благоприятные даты для похода в салон красоты, чтобы эффект от процедуры порадовал. В октябре будет много удачных дат для ухода за собой.

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Лунный календарь является главным помощником в выборе дат для посещения салона красоты, ведь результат наших перевоплощений будет нас радовать, если было удачно подобрано лунное время. Астролог Анжела Перл рассказала, когда лучше делать процедуры красоты в октябре 2024 года.

Лунный календарь красоты на октябрь 2024 года:

Стрижка и окрашивания волос: 6, 10, 12, 14, 22, 26 октября

Маникюр и педикюр: 6-7, 10, 13-15, 24, 26 октября

Похудение: с 18 по 31 октября

Удаление пигментных пятен, бородавок: 24-26 октября

Эпиляция и депиляция: 10, 12, 14, 24-26 октября

Хирургические операции: с 18 по 31 октября

Лечение зубов: с 18 по 31 октября

Астрологи подчеркивают, что в период растущей Луны (с 3 по 16 октября) важно позаботиться о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны. Также астрологи говорят, что полная Луна (17 октября) влияет на качество сна — не переутомляйтесь и не переедайте в этот день.

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