Календар краси на жовтень 2024 року: коли робити процедури

Місячний календар розповість про точні сприятливі дати для походу в салон краси, щоб ефект від процедури порадував. У жовтні буде багато вдалих дат для догляду за собою.

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Місячний календар є головним помічником у виборі дат для відвідування салону краси, адже результат наших перевтілень буде нас тішити, якщо було вдало підібрано місячний час. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли краще робити процедури краси в жовтні 2024 року.

Місячний календар краси на жовтень 2024 року:

Стрижка та фарбування волосся: 6, 10, 12, 14, 22, 26 жовтня

Манікюр і педикюр: 6-7, 10, 13-15, 24, 26 жовтня

Схуднення: з 18 по 31 жовтня

Видалення пігментних плям, бородавок: 24-26 жовтня

Епіляція та депіляція: 10, 12, 14, 24-26 жовтня

Хірургічні операції: з 18 по 31 жовтня

Лікування зубів: з 18 по 31 жовтня

Астрологи підкреслюють, що в період Місяця, що зростає (з 3 до 16 жовтня), важливо подбати про своє харчування і розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном — приймайте теплі трав'яні ванни. Також астрологи кажуть, що повний Місяць (17 жовтня) впливає на якість сну — не перевтомлюйтеся і не переїдайте цього дня.

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