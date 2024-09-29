Счастливчики недели: три знака Зодиака, которым повезет с 30 сентября по 6 октября 2024 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым на этой неделе повезет в разных сферах жизни. Они будут находить общий язык с новыми людьми, а также могут получить повышение на работе.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в период с 30 сентября по 6 октября 2024 года.

Овен

Овнам предстоит ощутить значительный прогресс в карьере. Возможно, вам предложат новый проект или шанс занять более ответственную позицию. Важно проявить инициативу, так как ваши усилия будут замечены начальством. В личных делах также ожидается гармония — если вы были в конфликте с близкими, неделя подарит возможность для примирения.

Близнецы

На этой неделе звезды благоволят Близнецам в финансовых вопросах. Удачные сделки, неожиданные бонусы или долгожданные выплаты помогут вам укрепить материальное положение. Кроме того, есть шанс наладить важные связи — новые знакомства могут оказаться ключом к новым возможностям. Если вы ищете поддержку в работе или личной жизни, обращайтесь за помощью — вам не откажут.

Лев

Львы почувствуют подъем энергии и вдохновения, особенно в творческой сфере. Это идеальное время для того, чтобы начать новый проект или освежить старые идеи. Ваша харизма привлечет к вам внимание окружающих, что принесет успех в социальном плане. Кроме того, романтические отношения могут выйти на новый уровень — ваши чувства будут взаимны и ярки.

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