Щасливчики тижня: три знаки Зодіаку, яким пощастить із 30 вересня до 6 жовтня 2024 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким цього тижня пощастить у різних сферах життя. Вони знаходитимуть спільну мову з новими людьми, а також можуть отримати підвищення на роботі.

Related video

Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку пощастить у період із 30 вересня до 6 жовтня 2024 року.

Овен

Овнам доведеться відчути значний прогрес у кар'єрі. Можливо, вам запропонують новий проєкт або шанс зайняти відповідальнішу позицію. Важливо проявити ініціативу, оскільки ваші зусилля помітить начальство. В особистих справах також очікується гармонія — якщо ви були в конфлікті з близькими, тиждень подарує можливість для примирення.

Близнюки

Цього тижня зірки благоволять Близнюкам у фінансових питаннях. Вдалі угоди, несподівані бонуси або довгоочікувані виплати допоможуть вам зміцнити матеріальне становище. Крім того, є шанс налагодити важливі зв'язки — нові знайомства можуть виявитися ключем до нових можливостей. Якщо ви шукаєте підтримку в роботі або особистому житті, звертайтеся по допомогу — вам не відмовлять.

Лев

Леви відчують підйом енергії та натхнення, особливо у творчій сфері. Це ідеальний час для того, щоб почати новий проєкт або освіжити старі ідеї. Ваша харизма приверне до вас увагу оточення, що принесе успіх у соціальному плані. Крім того, романтичні стосунки можуть вийти на новий рівень — ваші почуття будуть взаємними і яскравими.

Також Фокус писав фінансовий гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 30 вересня по 6 жовтня 2024 року