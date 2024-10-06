Раки, Овны и Козероги: Таро-прогноз самых удачливых знаков Зодиака в октябре 2024

Разбираемся, кому из представителей Зодиакального круга будет сопутствовать Фортуна, а кому предстоит дожидаться своего часа.

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До конца не самого простого 2024 високосного года остается три месяца, которые способны здорово повлиять на жизнь и повернуть в новое русло течение событий. Кому повезет в октябре 2024, а кому еще предстоит подождать другой период.

Овен

Таро-прогноз самых удачливых знаков Зодиака в октябре 2024 Овны

Овнам предстоит избавиться от потерявших актуальность иллюзий и обрести ресурсы обретать новые возможности в жизни. Месяц очень везучий и интересный, полный эмоций и ярких контактов. Овнам важно включиться и не стоять в стороне от событий.

Телец

Таро-прогноз самых удачливых знаков Зодиака в октябре 2024 Тельцы

Тельцам предстоит борьба за место под Солнцем, важные переезды и очень счастливые перемены к лучшему, сразу по окончании влияния осеннего коридора затмений. К концу месяца вас ожидает настоящий взлет и переход на новый уровень социума или финансовых успехов.

Близнецы

Таро-прогноз самых удачливых знаков Зодиака в октябре 2024 Близнецы

Близнецам будет сопутствовать удача во всех начинаниях, но без борьбы не обойдется. Вам будет удаваться контролировать ход событий и держать все под контролем. Остается — зайти на трон событий и управлять. Возможна важная информация и выход их стагнации.

Рак

Таро-прогноз самых удачливых знаков Зодиака в октябре 2024 Раки

Ракам предстоит "оживление" событий, знакомства с новыми людьми, которые могут стать путеводной "звездой" для довольно пассивных Раков. Они будут наполнять ваши жизни новыми смыслами и энергией. И вообще, октябрь 2024 — отличный период для раков строить планы на будущее и создавать карты желаний.

Лев

Таро-прогноз самых удачливых знаков Зодиака в октябре 2024 Львы

Львам предстоит разрешить многочисленные вопросы, касающиеся судебных разбирательств, которые могли длиться уже долгое время. Новые знакомства и удачные договоренности. Львам будет комфортно в целом, не смотря на некоторое напряжение, которое будет ощущаться в течение месяца.

Дева

Таро-прогноз самых удачливых знаков Зодиака в октябре 2024 Девы

Девам будет непросто. Переизбыток сложных эмоций, напряжение, резкие перемены и невозможность быстро оценить свои вложения, сделанные недавно. Основной вайб октября 2024 для дев — напряжение. Однако, этот период даст возможность в будущем сделать прорыв.

Весы

Таро-прогноз самых удачливых знаков Зодиака в октябре 2024 Весы

У Весов период прорывных событий и активных действий. Будет везти, особенно женщинам. Новые этапы, новые начинания, новая энергия. Жизнь будет буквально бить ключом. Возможны счастливые события в семье.

Скорпион

Таро-прогноз самых удачливых знаков Зодиака в октябре 2024 Скорпион

У Скорпионов намечаются резкие перемены, которые могут не порадовать и вызвать негативные эмоции. Нестабильная эмоциональная ситуация, попытки взять ситуации под контроль не увенчается удачей. Лучше подождать новый этап, который может стать для вас более продуктивным и менее непредсказуемым.

Стрелец

Таро-прогноз самых удачливых знаков Зодиака в октябре 2024 Стрелец

У Стрельцов закрывается один этап и вам предстоит новые войти в период новых начинаний, от которых вы пока не знаете, чего ожидать. Правда, месяц будет довольно насыщенным и интересным. Многое предстоит пережить и узнать впервые.

Козерог

Таро-прогноз самых удачливых знаков Зодиака в октябре 2024 Козерог

Козероги благополучно выйдут из застоя по многим серам жизни. Прорывные ситуации, удачные перемены в семье и отношениях, Хорошие доходы или обретение нового источника доходов. Одним словом, Козероги — ваш месяц!

Водолей

Таро-прогноз самых удачливых знаков Зодиака в октябре 2024 Козерог

Водолеям удастся победить в ситуации, которая уже успела надоесть, так как долго не решалась. Хорошие новости, возможность блеснуть. Вы вернете себе контроль над течением событий и возможно, удастся начать что-то очень важное и перспективное!

Рыбы

Таро-прогноз самых удачливых знаков Зодиака в октябре 2024 Рыбы

Многим Рыбам, весьма вероятно, повысят зарплату или вы найдете новый источник доходов, который вас порадует. Этот месяц для вас про финансы и улучшение ситуации в этой сфере жизни.