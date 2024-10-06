Раки, Овни та Козероги: Таро-прогноз найщасливіших знаків Зодіаку в жовтні 2024 року

Розбираємося, кого з представників Зодіакального кола буде супроводжувати Фортуна, а кому доведеться чекати свого часу.

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До кінця не найпростішого 2024 високосного року залишається три місяці, які здатні здорово вплинути на життя і повернути в нове русло перебіг подій. Кому пощастить у жовтні 2024 року, а кому ще доведеться почекати інший період.

Овен

Таро-прогноз найщасливіших знаків Зодіаку в жовтні 2024 року Овни

Овнам доведеться позбутися ілюзій, що втратили актуальність, і знайти ресурси для набуття нових можливостей у житті. Місяць дуже везучий і цікавий, повний емоцій і яскравих контактів. Овнам важливо включитися і не стояти осторонь подій.

Телець

Таро-прогноз найщасливіших знаків Зодіаку в жовтні 2024 року Тельці

На Тельців чекає боротьба за місце під Сонцем, важливі переїзди і дуже щасливі зміни на краще, одразу після закінчення впливу осіннього коридору затемнень. До кінця місяця на вас чекає справжній зліт і перехід на новий рівень соціуму або фінансових успіхів.

Близнюки

Таро-прогноз найщасливіших знаків Зодіаку в жовтні 2024 року Близнюки

Близнюків супроводжуватиме удача у всіх починаннях, але без боротьби не обійдеться. Вам вдаватиметься контролювати хід подій і тримати все під контролем. Залишається — зайти на трон подій і керувати. Можлива важлива інформація і вихід із стагнації.

Рак

Таро-прогноз найщасливіших знаків Зодіаку в жовтні 2024 року Раки

На Раків чекає "пожвавлення" подій, знайомства з новими людьми, які можуть стати дороговказною "зіркою" для досить пасивних Раків. Вони наповнюватимуть ваші життя новими смислами й енергією. І взагалі, жовтень 2024 року — чудовий період для раків будувати плани на майбутнє і створювати карти бажань.

Лев

Таро-прогноз найщасливіших знаків Зодіаку в жовтні 2024 року Леви

Левам доведеться розв'язати численні питання, що стосуються судових розглядів, які могли тривати вже тривалий час. Нові знайомства і вдалі домовленості. Левам буде комфортно загалом, незважаючи на деяку напругу, яка відчуватиметься протягом місяця.

Діва

Таро-прогноз найщасливіших знаків Зодіаку в жовтні 2024 року Діви

Дівам буде непросто. Надлишок складних емоцій, напруга, різкі зміни і неможливість швидко оцінити свої вкладення, зроблені нещодавно. Основний вайб жовтня 2024 року для дів — напруга. Однак, цей період дасть можливість у майбутньому зробити прорив.

Ваги

Таро-прогноз найщасливіших знаків Зодіаку в жовтні 2024 Терези

У Терезів період проривних подій і активних дій. Буде щастити, особливо жінкам. Нові етапи, нові починання, нова енергія. Життя буде буквально бити ключем. Можливі щасливі події в сім'ї.

Скорпіон

Таро-прогноз найщасливіших знаків Зодіаку в жовтні 2024 року Скорпіон

У Скорпіонів намічаються різкі зміни, які можуть не порадувати і викликати негативні емоції. Нестабільна емоційна ситуація, спроби взяти ситуацію під контроль не увінчаються успіхом. Краще почекати новий етап, який може стати для вас продуктивнішим і менш непередбачуваним.

Стрілець

Таро-прогноз найщасливіших знаків Зодіаку в жовтні 2024 року Стрілець

У Стрільців закривається один етап, і вам доведеться нові увійти в період нових починань, від яких ви поки не знаєте, чого очікувати. Щоправда, місяць буде досить насиченим і цікавим. Багато що доведеться пережити і дізнатися вперше.

Козеріг

Таро-прогноз найщасливіших знаків Зодіаку в жовтні 2024 року Козеріг

Козероги благополучно вийдуть із застою в багатьох сферах життя. Проривні ситуації, вдалі зміни в сім'ї та стосунках, хороші доходи або набуття нового джерела доходів. Одним словом, Козероги — ваш місяць!

Водолій

Таро-прогноз найщасливіших знаків Зодіаку в жовтні 2024 року Козеріг

Водоліям вдасться перемогти в ситуації, яка вже встигла набриднути, оскільки довго не вирішувалася. Хороші новини, можливість блиснути. Ви повернете собі контроль над перебігом подій і, можливо, вдасться почати щось дуже важливе і перспективне!

Риби

Таро-прогноз найщасливіших знаків Зодіаку в жовтні 2024 Риби

Багатьом Рибам, досить імовірно, підвищать зарплату або ви знайдете нове джерело доходів, яке вас порадує. Цей місяць для вас про фінанси і поліпшення ситуації в цій сфері життя.