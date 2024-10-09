Ретроградный Юпитер с 9 октября 2024 года: что можно и нельзя делать

Ретроградный Юпитер помогает переоценить прошлые достижения и направить усилия на внутренний рост. Сейчас лучше не начинать крупные проекты и не форсировать события.

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Астролог Анжела Перл рассказала, что нам ожидать от Ретроградного Юпитера, а также что можно и нельзя делать в этот период.

Когда наступает ретроградный Юпитер?

Сегодня, 9 октября 2024 года, Юпитер начал свое ретроградное движение. Это продлится до 4 февраля 2025 года. В этот период влияние планеты становится более интроспективным, и мы начинаем переоценивать жизненные цели, философские убеждения и подход к расширению возможностей.

За что отвечает Юпитер?

Юпитер — планета удачи, расширения, роста и возможностей. Он связан с философией, религией, дальними путешествиями, обучением и справедливостью. Это планета, которая поощряет личностный рост и исследование новых горизонтов, как в духовном, так и в материальном смысле.

Чего ожидать в период ретроградного Юпитера?

Ретроградное движение Юпитера заставляет нас обратиться внутрь себя, чтобы пересмотреть наши убеждения, ценности и цели. Это время может принести:

Переоценку целей : проекты, которые ранее казались перспективными, могут потребовать пересмотра. Возможно, вам нужно будет внести корректировки в свои планы или изменить стратегию.

: проекты, которые ранее казались перспективными, могут потребовать пересмотра. Возможно, вам нужно будет внести корректировки в свои планы или изменить стратегию. Духовное развитие : это отличное время для углубления в духовные практики, изучения философии и расширения своего внутреннего мира. Вопросы смысла жизни и личного роста выйдут на первый план.

: это отличное время для углубления в духовные практики, изучения философии и расширения своего внутреннего мира. Вопросы смысла жизни и личного роста выйдут на первый план. Отсутствие явного прогресса: внешние результаты могут замедлиться. Вы можете почувствовать, что рост или удача, которые вы ожидали, кажутся менее доступными. Это период больше для работы над внутренним ростом, чем для стремительного движения вперед.

Что можно делать в период ретроградного Юпитера?

Пересматривать долгосрочные цели и стратегии, вносить корректировки в планы.

Углубляться в духовные практики, медитации, философские размышления.

Переоценивать свои убеждения и подходы к жизни.

Заниматься обучением, углубляясь в новые темы, которые требуют анализа и самопознания.

Что нельзя делать в период ретроградного Юпитера?

Начинать крупные проекты или принимать важные решения без тщательной проработки.

Пытаться форсировать события и ожидать быстрых результатов.

Рисковать финансовыми или юридическими вопросами — могут возникнуть осложнения из-за недооценки деталей.

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