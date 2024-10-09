Ретроградний Юпітер із 9 жовтня 2024 року: що можна і не можна робити

Ретроградний Юпітер допомагає переоцінити минулі досягнення і спрямувати зусилля на внутрішнє зростання. Зараз краще не починати великих проєктів і не форсувати події.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, що нам очікувати від Ретроградного Юпітера, а також що можна і не можна робити в цей період.

Коли настає ретроградний Юпітер?

Сьогодні, 9 жовтня 2024 року, Юпітер почав свій ретроградний рух. Це триватиме до 4 лютого 2025 року. У цей період вплив планети стає більш інтроспективним, і ми починаємо переоцінювати життєві цілі, філософські переконання і підхід до розширення можливостей.

За що відповідає Юпітер?

Юпітер — планета удачі, розширення, зростання і можливостей. Він пов'язаний з філософією, релігією, далекими подорожами, навчанням і справедливістю. Це планета, яка заохочує особистісне зростання і дослідження нових горизонтів, як у духовному, так і в матеріальному сенсі.

Чого очікувати в період ретроградного Юпітера?

Ретроградний рух Юпітера змушує нас звернутися всередину себе, щоб переглянути наші переконання, цінності та цілі. Цей час може принести:

Переоцінку цілей : проєкти, які раніше здавалися перспективними, можуть потребувати перегляду. Можливо, вам потрібно буде внести коригування у свої плани або змінити стратегію.

: проєкти, які раніше здавалися перспективними, можуть потребувати перегляду. Можливо, вам потрібно буде внести коригування у свої плани або змінити стратегію. Духовний розвиток : це чудовий час для заглиблення в духовні практики, вивчення філософії та розширення свого внутрішнього світу. Питання сенсу життя й особистого зростання вийдуть на перший план.

: це чудовий час для заглиблення в духовні практики, вивчення філософії та розширення свого внутрішнього світу. Питання сенсу життя й особистого зростання вийдуть на перший план. Відсутність явного прогресу: зовнішні результати можуть сповільнитися. Ви можете відчути, що зростання або удача, які ви очікували, здаються менш доступними. Це період більше для роботи над внутрішнім зростанням, ніж для стрімкого руху вперед.

Що можна робити в період ретроградного Юпітера?

Переглядати довгострокові цілі та стратегії, вносити коригування в плани.

Заглиблюватися в духовні практики, медитації, філософські роздуми.

Переоцінювати свої переконання і підходи до життя.

Займатися навчанням, заглиблюючись у нові теми, які потребують аналізу та самопізнання.

Що не можна робити в період ретроградного Юпітера?

Починати великі проєкти або приймати важливі рішення без ретельного опрацювання.

Намагатися форсувати події й очікувати швидких результатів.

Ризикувати фінансовими або юридичними питаннями — можуть виникнути ускладнення через недооцінку деталей.

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