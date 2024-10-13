Самое большое Суперлуние 2024 года: когда произойдет и чего ждать

Полнолуние и Суперлуние наступит 17 октября в 14:26 по киевскому времени. Это полнолуние также станет самым большим и ярким Суперлунием в 2024 году.

Related video

Астролог Анжела Перл рассказала, что сулит нам Полнолуние 17 октября в знаке Овна, а также что можно и нельзя делать в этот период.

Самое больше Суперлуние 2024 года: когда будет

Суперлунием называют явление, когда Полнолуние совпадает с моментом максимального сближения Луны с Землей в своей орбите — в перигее. Поскольку Луна будет находиться ближе к Земле, чем обычно, она будет казаться больше и ярче на небе. В октябре 2024 года полнолуние и самое большое Суперлуние произойдет 17-го числа в 14:26 по киевскому времени.

Полнолуние в Овне

Это Полнолуние будет происходить в знаке Овна, что уже само по себе наделяет его энергией решительности, смелости и независимости. Овен — это знак огненной стихии, известный своей активностью, напористостью и стремлением к лидерству. Полнолуние в Овне — это время, когда могут проявляться следующие аспекты:

завершение проектов: Овен ассоциируется с новыми начинаниями, но полнолуние всегда символизирует завершение какого-то этапа. В это время вы можете заметить результаты ваших инициатив и усилий, которые были начаты ранее;

эмоциональная решимость: это Полнолуние подталкивает к действиям, принятию смелых решений и уверенности в своих поступках. Может возникнуть желание немедленно решить важные вопросы, особенно те, которые требуют личной ответственности;

конфликтность и импульсивность: Полнолуние в Овне может вызвать напряженность и обострить конфликтные ситуации. Люди могут стать более импульсивными и эмоциональными, склонными к быстрым, иногда необдуманным решениям.

Влияние Суперлуния

Так как это будет Суперлуние, его воздействие будет особенно мощным. Суперлуние усиливает влияние обычного полнолуния, что означает, что эмоции и события будут ощущаться более остро. Люди могут чувствовать напряженность, особенно если они связаны с темами Овна — личной инициативой, конкуренцией, стремлением к свободе.

Суперлуние часто усиливает следующие тенденции:

эмоциональные всплески: вы можете ощущать сильное внутреннее напряжение или эмоциональный накал, который будет подталкивать вас к принятию важных решений. Это время требует особого внимания к внутреннему состоянию, чтобы избежать поспешных выводов и конфликтов;

решительные шаги: энергия Овна и усиленная Суперлунием Луна могут вдохновить на смелые шаги в карьере, отношениях или личных проектах. Это время, когда можно осознать свои истинные желания и стремления и начать действовать;

физическая активность: Овен связан с активностью и движением, и под влиянием Суперлуния может появиться потребность в физической активности, спорте или занятиях, которые помогут высвободить избыток энергии.

Также Фокус писал про три знака Зодиака, которым повезет в период Ретроградного Юпитера с 9 октября 2024 года