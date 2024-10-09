Три знака Зодиака, которым повезет в период Ретроградного Юпитера с 9 октября 2024 года

В период ретроградного Юпитера Телец обретет удачу в финансовых вопросах, Раки будут успешны в отношениях, а Девам повезет в рабочих делах.

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Телец

В период ретроградного Юпитера Телец обретет удачу в финансовых вопросах. Это время для пересмотра своего отношения к деньгам, создания долгосрочных планов и поиска новых источников дохода. Можно найти решение старых финансовых проблем, что поможет укрепить материальное положение. Также удачны сделки с недвижимостью и пересмотр крупных вложений.

Рак

Раки будут успешны в отношениях и семейных делах. Период ретроградного Юпитера поможет укрепить эмоциональные связи с близкими, пересмотреть старые конфликты и найти гармонию в семье. Личное развитие и углубление в эмоциональный мир позволят создать более стабильную и счастливую семейную атмосферу, что приведет к укреплению взаимопонимания.

Дева

Для Девы ретроградный Юпитер принесет профессиональный успех. Это время, когда можно пересмотреть карьерные цели и стратегии. Важно проанализировать прошлые достижения, чтобы улучшить свое положение. Возможен рост в работе благодаря изменениям в подходах и укреплению связей с коллегами. Особое внимание к деталям откроет новые перспективы.

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