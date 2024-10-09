Три знаки Зодіаку, яким пощастить у період Ретроградного Юпітера з 9 жовтня 2024 року

У період ретроградного Юпітера Телець здобуде удачу у фінансових питаннях, Раки будуть успішними у стосунках, а Дівам пощастить у робочих справах.

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Телець

У період ретроградного Юпітера Телець знайде удачу у фінансових питаннях. Це час для перегляду свого ставлення до грошей, створення довгострокових планів і пошуку нових джерел доходу. Можна знайти рішення старих фінансових проблем, що допоможе зміцнити матеріальне становище. Також вдалі угоди з нерухомістю і перегляд великих вкладень.

Рак

Раки будуть успішними у стосунках і сімейних справах. Період ретроградного Юпітера допоможе зміцнити емоційні зв'язки з близькими, переглянути старі конфлікти і знайти гармонію в сім'ї. Особистий розвиток і заглиблення в емоційний світ дадуть змогу створити стабільнішу і щасливішу сімейну атмосферу, що призведе до зміцнення взаєморозуміння.

Діва

Для Діви ретроградний Юпітер принесе професійний успіх. Це час, коли можна переглянути кар'єрні цілі та стратегії. Важливо проаналізувати минулі досягнення, щоб поліпшити своє становище. Можливе зростання в роботі завдяки змінам у підходах і зміцненню зв'язків із колегами. Особлива увага до деталей відкриє нові перспективи.

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