Счастливчики недели: три знака Зодиака, которым повезет с 14 по 20 октября 2024 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым на этой неделе повезет в разных сферах жизни. Они будут находить общий язык с новыми людьми, а также могут получить повышение на работе.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в период с 14 по 20 октября 2024 года.

Овен

Эта неделя принесет Овнам новые возможности в профессиональной сфере. Звезды благоволят к тем, кто стремится к карьерному росту или планирует запустить новый проект. Если вы давно планировали проявить себя или предложить идеи начальству, сейчас самое время. Удача будет сопутствовать решительным шагам. В личной жизни возможны приятные сюрпризы — кто-то из прошлого может напомнить о себе с интересным предложением.

Лев

Львы ощутят внезапный прилив вдохновения и энергии, особенно в творческих делах. Это время для самовыражения и реализации амбициозных проектов. Неделя обещает быть яркой на социальные события и новые знакомства, которые могут открыть новые горизонты. Удача улыбнется тем, кто работает в сфере искусства или публичных выступлений — ваши таланты оценят по достоинству.

Стрелец

Для Стрельцов эта неделя будет особенно благоприятной в вопросах финансов. Возможны неожиданные денежные поступления, бонусы или удачные сделки. Если у вас были планы на инвестиции или покупку чего-то значимого, это хорошее время для таких шагов. Также звезды обещают успех в путешествиях, даже небольшие поездки подарят вам массу новых впечатлений и откроют интересные перспективы.

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