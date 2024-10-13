Щасливчики тижня: три знаки Зодіаку, яким пощастить із 14 по 20 жовтня 2024 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким цього тижня пощастить у різних сферах життя. Вони знаходитимуть спільну мову з новими людьми, а також можуть отримати підвищення на роботі.

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Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку пощастить у період із 14 до 20 жовтня 2024 року.

Овен

Цей тиждень принесе Овнам нові можливості в професійній сфері. Зірки прихильні до тих, хто прагне кар'єрного зростання або планує запустити новий проєкт. Якщо ви давно планували проявити себе або запропонувати ідеї начальству, зараз саме час. Удача буде супроводжувати рішучі кроки. В особистому житті можливі приємні сюрпризи — хтось із минулого може нагадати про себе з цікавою пропозицією.

Лев

Леви відчують раптовий приплив натхнення та енергії, особливо у творчих справах. Це час для самовираження і реалізації амбітних проєктів. Тиждень обіцяє бути яскравим на соціальні події та нові знайомства, які можуть відкрити нові горизонти. Удача посміхнеться тим, хто працює у сфері мистецтва або публічних виступів — ваші таланти гідно оцінять.

Стрілець

Для Стрільців цей тиждень буде особливо сприятливим у питаннях фінансів. Можливі несподівані грошові надходження, бонуси або вдалі угоди. Якщо у вас були плани на інвестиції або купівлю чогось значущого, це гарний час для таких кроків. Також зірки обіцяють успіх у подорожах, навіть невеликі поїздки подарують вам масу нових вражень і відкриють цікаві перспективи.

Також Фокус писав фінансовий гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 14 по 20 жовтня 2024 року