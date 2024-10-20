Счастливчики недели: три знака Зодиака, которым повезет с 21 по 27 октября 2024 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым на этой неделе повезет в разных сферах жизни. Они будут находить общий язык с новыми людьми, а также могут получить повышение на работе.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в период с 21 по 27 октября 2024 года.

Близнецы

Близнецы почувствуют прилив творческой энергии, и это может привести к успехам в профессиональной сфере, особенно если ваша работа связана с креативными проектами. Неделя обещает быть удачной для заключения выгодных сделок или подписания важных договоров. Кроме того, путешествия или новые знакомства подарят Близнецам яркие впечатления и полезные контакты.

Дева

Для Дев неделя обещает быть насыщенной на романтические моменты. Если вы давно хотели признаться в своих чувствах или укрепить отношения, сейчас самое время действовать. Звезды помогут Девам показать себя с лучшей стороны, и они смогут завоевать внимание и признание окружающих. В личной жизни наступит гармония, а романтические встречи принесут радость.

Козерог

Энергия Козерогов будет на высоте. Это подходящий момент для того, чтобы продвигать свои идеи на работе или запускать новый проект. Козероги смогут преодолеть трудности, которые раньше казались непреодолимыми, и ощутят поддержку со стороны коллег или начальства. Финансовая удача также не обойдет их стороной, есть шанс получить неожиданный доход или выгодное предложение.

Также Фокус писал, кого из знаков Зодиака будет ждать финансовый успех с 21 по 27 октября 2024 года