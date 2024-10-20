Гороскоп с 21 по 27 октября: кого из знаков Зодиака будет ждать финансовый успех

В начале недели с 21 по 27 октября 2024 года астрологический прогноз этой недели предлагает сочетание новой энергии и прогресса для каждого знака Солнца. По словам астролога на этой неделе каждый знак столкнется с уникальными возможностями и вызовами.

Related video

На этой неделе Солнце начинает новый 30-дневный солнечный сезон, а Луна активна. Как Солнце в новом знаке, Луна, переходящая от Близнецов ко Льву, и остальные планеты с 21 по 27 октября повлияют на недельный гороскоп каждого знака Зодиака, рассказало издание Herzindagi.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овен

На этой неделе Овны получат счастье. По словам астролога, понедельник будет удачным днем. Ко вторнику и среде будут решены имущественные вопросы. В четверг и пятницу вы можете отложить важную работу. На этой неделе будут избыточные расходы, поэтому избегайте лишних покупок. Суббота будет благоприятна успехам в работе, материальным успехам.

Телец Фото: Getty Images

Телец (20 апреля — 20 мая)

Для знаков Тельца астролог прогнозирует, что эта неделя будет благоприятной во всех отношениях. Луна останется в транзитном знаке. Доход останется высоким, а те, кто остался позади, получат шанс двигаться вперед. Вас ждет сотрудничество и успех на работе. Исключением будет суббота, в этот день не ждите успеха. Могут возникнуть трудности с детьми, а также конфликты с окружающими.

Близнецы Фото: Getty Images

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Близнецы могут столкнуться с некоторыми трудностями в воскресенье и понедельник из-за чрезмерных расходов и меньшего дохода. Во вторник и среду будет улучшение работы. Возможно, вам придется путешествовать с деловыми целями и получить прибыль от постоянной собственности. На этой неделе вас поддержат ваши братья и сестры, и вас могут оценить на работе.

Рак Фото: Getty Images - Getty

Рак (21 июня — 22 июля)

Воскресенье и понедельник будут радостными с хорошим доходом и комфортом на горизонте, а также поддерживающими связями. Однако во вторник и среду вас ждут трудности, поскольку планы могут выйти из под контроля, а подчиненным будет трудно управлять. Возможен спад финансовых поступлений и будьте осторожны в четверг и пятницу. Все ваши планы, скорее всего, реализуются, и вы получите поддержку.

Лев Фото: Getty Images

Лев (23 июля — 22 августа)

Согласно прогнозу астролога, желательно завершить важные дела в понедельник, поскольку время для вас благоприятное. Вторник и среда принесут вам успех и счастье на работе. Ваши планы реализуются, и вы получите поддержку с шансами заработать деньги. Однако четверг и пятница могут быть не очень хорошими. В субботу дела снова начнут улучшаться, что приведет к успеху на работе и увеличению дохода.

Дева Фото: Getty Images

Дева (23 августа — 22 сентября)

На этой неделе Девы увидят, что все идет в соответствии с их желаниями. Во вторник и среду вы можете ожидать улучшения финансового состояния. Вы заведете новые связи, но будьте готовы к большей нагрузке. Четверг и пятница выглядят безопасными, но будьте немного осторожны в субботу. Старайтесь сохранять спокойствие, поскольку расходы могут выйти из-под контроля, и вы можете столкнуться с ненужными спорами.

Весы Фото: Getty Images

Весы (23 сентября — 22 октября)

Могут возникнуть проблемы в доходах. Сначала расходы могут быть большими, но вторник и среда принесут облегчение, поскольку работа будет выполнена вовремя, преодолевая врагов. Четверг и пятница также будут удачными, поскольку вы будете строить планы относительно новых проектов и достигать успеха. Все ваши запланированные дела будут складываться хорошо, вы получите поддержку от родных. Неделя закончится на радостной ноте.

Скорпион Фото: Getty Images

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

По словам эксперта, представители знака Скорпион увидят повышение дохода и своевременное выполнение задач. Вы получите поддержку от семьи и друзей. Однако во вторник и среду могут возникнуть трудности, из-за которых вы будете чувствовать угнетение. На этой неделе лучше избегать споров и рисков. В четверг и пятницу удача будет на вашей стороне. Вы можете провести насыщенный выходной.

Стрелок Фото: Getty Images

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Астролог говорит, что с воскресенья по среду вам повезет. Ваш доход будет высоким, но вы можете столкнуться с проблемами на работе. Также может быть возможность путешествовать. Однако четверг и пятница могут быть немного сложными, поэтому важно быть осторожными. Также рекомендуется избегать споров и гнева. В субботу удача принесет вам достаток и счастье.

Козерог Фото: Getty Images - Getty

Козерог (22 декабря — 19 января)

На этой неделе Козерога ждет много работы, доходов и успеха. Вы получите поддержку от друзей и детей. Из-за спешки во вторник и среду будут потери. Четверг и пятница будут благоприятными для вас, потому что возможна короткая поездка. Доход также останется хорошим. Будьте осторожны в субботу. Расходы и споры могут возрасти.

Водолей Фото: Getty Images

Водолей (20 января — 18 февраля)

По словам эксперта по астрологии, понедельник может быть для вас стрессом. Проблемы закончатся во вторник и снова начнется застрявшая работа. Произойдет улучшение поступления денег. В четверг и пятницу возможно незначительное напряжение. Ваши покупки могут быть высокими. Суббота и воскресенье станут лучшим днем для успехов в работе и проведения времени с семьей.

Рыбы Фото: Getty Images

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

На этой неделе Рыбы хорошо проведут время на работе. Эксперт говорит, что вы получите поддержку от родных. Во вторник и среду нужно работать осторожно. Тщательно оформляйте все документы и не оставляйте работу из-за лени. С четверга и пятницы ситуация снова будет в вашу пользу, а в субботу вы одержите победу над врагом и получите выгоду со всех сторон. Есть шанс получить новую работу до этой недели.

Напомним, ранее мы писали, о 5 полезных для здоровья свойств листьев мяты, о которых должен знать каждый.

Кроме этого, Фокус писал, что четверо котят спасли собаку от тяжелой депрессии.