Листья мяты: 5 полезных для здоровья свойств, о которых должен знать каждый

Помимо добавления вкуса и аромата, листья мяты обладают многочисленными преимуществами для здоровья. От помощи пищеварению до укрепления здоровья кожи, это растение может принести массу пользы для здоровья.

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Независимо от того, пьете ли вы чай с мятой, используете в качестве средства для ухода за кожей или просто жуете свежие листочки, мята может стать естественным способом улучшить ваше здоровье. На протяжении тысячелетий люди ценили эту ароматную траву не только за уникальный вкус. Мята богата полезными веществами и обладает лечебными качествами. О том, как можно использовать листья мяты для улучшения своего здоровья, пишет Times of India.

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Помогает пищеварению

Фото: Freepik

Ни для кого не секрет, что мята обладает полезными свойствами для пищеварения. Увеличение пищеварительных ферментов может привести к лучшему усвоению питательных веществ и облегчению переваривания пищи. Если вы регулярно испытываете вздутие живота или расстройство желудка, то мята может быть полезным природным средством.

Чтобы успокоить желудок, пейте мятный чай до или после еды, просто заварив несколько свежих листьев мяты в кипящей воды. Пользу для пищеварительной системы можно еще больше увеличить, добавив в нее дольку имбиря или несколько капель лимонного сока.

Помогает облегчить симптомы простуды

В листьях мяты содержится ментол — природное ароматическое химическое вещество с противоотечными свойствами. Дыхание становится легче, особенно если вы простужены, кашляете или у вас заложены носовые пазухи. Можно быстро избавиться от заложенного носа и улучшить самочувствие, если вдыхать пар из листьев мяты или пить чай с добавлением мяты.

Положите несколько листьев мяты в таз с горячей водой, накройте голову полотенцем, и вдыхайте пар в течение пяти-десяти минут. Чтобы облегчить боль в горле, можно также пить горячий мятный чай с медом.

Улучшение здоровья полости рта

Фото: Unsplash

Есть веская причина, по которой жидкость для полоскания рта и зубная паста часто содержат листья мяты. Сильные антибактериальные и противовоспалительные свойства в мяте могут помочь в борьбе с бактериями полости рта, уменьшить неприятный запах изо рта и даже защитить ваши десны. Еще один естественный способ освежить рот – это жевать свежие листья мяты.

Помогает здоровью кожи

Если у вас акне или раздраженная кожа, то охлаждающие свойства мяты могут иметь успокаивающее действие. Салициловая кислота, которая присутствует в листьях мяты, может помочь очистить поры и уменьшить количество прыщей. Кроме того, мята естественным образом уменьшает воспаление, что помогает снять покраснение и успокоить зуд кожи.

Может помочь в похудении

Листья мяты содержат мало калорий, но много клетчатки, что помогает дольше чувствовать сытость и предотвратить ненужные перекусы. Способствуя пищеварению и улучшая метаболизм жиров, мята может помочь в снижении веса в сочетании со сбалансированной диетой и регулярными физическими упражнениями.

Добавляйте мяту в свои ежедневные приемы пищи, добавляя в салаты, смузи или детокс-напитки. Освежающий напиток из воды с листьями мяты, огурцом и лимоном может стать отличной альтернативой сладким напиткам.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту