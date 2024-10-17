Листя м'яти: 5 корисних для здоров'я властивостей, про які має знати кожен

Крім додавання смаку й аромату, листя м'яти має численні переваги для здоров'я. Від допомоги травленню до зміцнення здоров'я шкіри, ця рослина може принести масу користі для здоров'я.

Related video

Незалежно від того, п'єте ви чай з м'ятою, використовуєте як засіб для догляду за шкірою або просто жуєте свіжі листочки, м'ята може стати природним способом поліпшити ваше здоров'я. Протягом тисячоліть люди цінували цю ароматну траву не тільки за унікальний смак. М'ята багата корисними речовинами і має лікувальні властивості. Про те, як можна використовувати листя м'яти для поліпшення свого здоров'я, пише Times of India.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Допомагає травленню

Фото: Freepik

Ні для кого не секрет, що м'ята має корисні властивості для травлення. Збільшення травних ферментів може призвести до кращого засвоєння поживних речовин і полегшення перетравлення їжі. Якщо ви регулярно відчуваєте здуття живота або розлад шлунка, то м'ята може бути корисним природним засобом.

Щоб заспокоїти шлунок, пийте м'ятний чай до або після їди, просто заваривши кілька свіжих листків м'яти в окропі. Користь для травної системи можна ще більше збільшити, додавши в неї часточку імбиру або кілька крапель лимонного соку.

Допомагає полегшити симптоми застуди

У листі м'яти міститься ментол — природна ароматична хімічна речовина з протинабряковими властивостями. Дихання стає легшим, особливо якщо ви застуджені, кашляєте або у вас закладені носові пазухи. Можна швидко позбутися закладеного носа і поліпшити самопочуття, якщо вдихати пар із листя м'яти або пити чай із додаванням м'яти.

Покладіть кілька листків м'яти в таз із гарячою водою, накрийте голову рушником і вдихайте пару протягом п'яти-десяти хвилин. Щоб полегшити біль у горлі, можна також пити гарячий м'ятний чай із медом.

Поліпшення здоров'я порожнини рота

Фото: Unsplash

Є вагома причина, з якої рідина для полоскання рота і зубна паста часто містять листя м'яти. Сильні антибактеріальні та протизапальні властивості в м'яті можуть допомогти в боротьбі з бактеріями порожнини рота, зменшити неприємний запах з рота і навіть захистити ваші ясна. Ще один природний спосіб освіжити рот — це жувати свіже листя м'яти.

Допомагає здоров'ю шкіри

Якщо у вас акне або подразнена шкіра, то охолоджувальні властивості м'яти можуть мати заспокійливу дію. Саліцилова кислота, яка присутня в листі м'яти, може допомогти очистити пори і зменшити кількість прищів. Крім того, м'ята природним чином зменшує запалення, що допомагає зняти почервоніння і заспокоїти свербіж шкіри.

Може допомогти в схудненні

Листя м'яти містить мало калорій, але багато клітковини, що допомагає довше відчувати ситість і запобігти непотрібним перекусам. Сприяючи травленню і покращуючи метаболізм жирів, м'ята може допомогти в зниженні ваги в поєднанні зі збалансованою дієтою і регулярними фізичними вправами.

Додавайте м'яту у свої щоденні прийоми їжі, додаючи в салати, смузі або детокс-напої. Освіжаючий напій із води з листям м'яти, огірком і лимоном може стати чудовою альтернативою солодким напоям.

Нагадаємо, 10 найкорисніших спецій для здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, які напої допоможуть вам краще виспатися.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця