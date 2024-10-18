Четверо котят спасли собаку от тяжелой депрессии (видео)

Лююовь, забота, а также чувство собственной нужности превратило забитого и депрессивного пса в жизнерадостного и благодарного животного.

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Клаудия Папп четыре года назад взяла из приюта для животных округа Харрис в Хьюстоне аса по кличке Чапо, метиса питбуля, который был очень грустным и депрессивным. Девушка забрала животное за день до того, как его должны были усыпить. Как он изменился за это время и благодаря чему, девушка показала в видео, опубликованном в TikTok.

По словам Клаудии, о Чапо она узнала, прочитав пост в Facebook. Прежде чем попасть в список на эвтаназию в приюте, пес провел четыре года на цепи во дворе, без присмотра. У него прогрессировала кожная инфекция, были глисты и сломанные зубы из-за того, что он грыз свою цепь.

Желая привнести что-то хорошее в его жизнь и спасти его от смерти, Папп согласилась взять Чапо на передержку и забрать его домой. К сожалению, даже в безопасности приемной семьи животному было трудно открыться и чувствовать себя комфортно во время выздоровления.

"Когда я привезла его домой, он просто стоял у задней двери, дрожа. Он был измотан, но не хотел засыпать, потому что еще не чувствовал себя в безопасности", — рассказала Клаудия о своих первых днях с Чапо.

Эмоциональное состояние собаки кардинально изменилось после того, как Папп принесла домой четырех котят. Пес буквально ожил.

"Чапо нужна была эта игривая энергия, и он нашел ее, когда я начала брать котят на передержку через четыре месяца после его выздоровления. Они выявили в нем ту сторону, которую я раньше не замечала".

Чапо стал более игривым и любопытным, он дурачился с котятами и помог им социализироваться. После того как первые два котенка после опеки Чапо нашли семьи, Папп обнаружила, что ее приемная собака "снова может доверять" .

"Чапо научился играть и дурачиться благодаря их выходкам. Они действительно помогли ему выйти из своей скорлупы", – отметила Клаудия.

Чапо стал 48 приемным псом Папп. Всего она взяла на передержку более 120 животных.

Сегодня он — верный товарищ Клаудии и продолжает помогать ей в ее любимом деле – заботе о приемных котятах. Девушка считает, что пес обретает больше уверенности с каждым приемным котенком, которого он помогает подготовить к жизни в новой семье.

"Сейчас он в идеальном состоянии. Возможно, немного полноват, но здоров и счастлив", — сказал Папп.

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