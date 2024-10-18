Четверо кошенят врятували собаку від важкої депресії (відео)

Любов, турбота, а також почуття власної потрібності перетворило забитого і депресивного пса на життєрадісну і вдячну тварину.

Related video

Клаудія Папп чотири роки тому взяла з притулку для тварин округу Гарріс у Г'юстоні аса на прізвисько Чапо, метиса пітбуля, який був дуже сумним і депресивним. Дівчина забрала тварину за день до того, як її мали приспати. Як він змінився за цей час і завдяки чому, дівчина показала у відео, опублікованому в TikTok.

За словами Клаудії, про Чапо вона дізналася, прочитавши пост у Facebook. Перш ніж потрапити до списку на евтаназію в притулку, пес провів чотири роки на ланцюгу у дворі, без нагляду. У нього прогресувала шкірна інфекція, були глисти і зламані зуби через те, що він гриз свій ланцюг.

Бажаючи привнести щось хороше в його життя і врятувати його від смерті, Папп погодилася взяти Чапо на перетримку і забрати його додому. На жаль, навіть у безпеці прийомної сім'ї тварині було важко відкритися і почуватися комфортно під час одужання.

"Коли я привезла його додому, він просто стояв біля задніх дверей, тремтячи. Він був виснажений, але не хотів засинати, бо ще не почувався в безпеці", — розповіла Клаудія про свої перші дні з Чапо.

Емоційний стан собаки кардинально змінився після того, як Папп принесла додому чотирьох кошенят. Пес буквально ожив.

"Чапо потрібна була ця грайлива енергія, і він знайшов її, коли я почала брати кошенят на перетримку через чотири місяці після його одужання. Вони виявили в ньому ту сторону, яку я раніше не помічала".

Чапо став більш грайливим і цікавим, він пустував із кошенятами і допоміг їм соціалізуватися. Після того як перші два кошенята після опіки Чапо знайшли сім'ї, Папп виявила, що її прийомна собака "знову може довіряти".

"Чапо навчився гратися і дуріти завдяки їхнім витівкам. Вони справді допомогли йому вийти зі своєї шкаралупи", — зазначила Клаудія.

Чапо став 48 прийомним псом Папп. Загалом вона взяла на перетримку понад 120 тварин.

Сьогодні він — вірний товариш Клаудії і продовжує допомагати їй в її улюбленій справі — турботі про прийомних кошенят. Дівчина вважає, що пес набуває більше впевненості з кожним прийомним кошеням, якого він допомагає підготувати до життя в новій родині.

"Зараз він в ідеальному стані. Можливо, трохи повненький, але здоровий і щасливий", — сказав Папп.

Раніше Фокус писав, що собака на прізвисько Снікерс знайшла спосіб дякувати людині за щоденне годування.