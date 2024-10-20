Гороскоп з 21 по 27 жовтня: на кого зі знаків Зодіаку чекатиме фінансовий успіх

На початку тижня з 21 по 27 жовтня 2024 року астрологічний прогноз цього тижня пропонує поєднання нової енергії та прогресу для кожного знака Сонця. За словами астролога цього тижня кожен знак зіткнеться з унікальними можливостями та викликами.

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Цього тижня Сонце починає новий 30-денний сонячний сезон, а Місяць активний. Як Сонце в новому знаку, Місяць, що переходить від Близнюків до Лева, та решта планет з 21 по 27 жовтня вплинуть на тижневий гороскоп кожного знака Зодіаку, розповіло видання Herzindagi.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Овен

На цьому тижні Овни отримають щастя. За словами астролога, понеділок буде вдалим днем. До вівторка та середи будуть вирішені майнові питання. У четвер і п'ятницю ви можете відкласти важливу роботу. Цього тижня будуть надлишкові витрати, тому уникайте зайвих покупок. Субота буде сприятливим успіхам в роботі, матеріальними успіхами.

Телець Фото: Getty Images

Телець (20 квітня — 20 травня)

Для знаків Тельця астролог прогнозує, що цей тиждень буде сприятливим у всіх відносинах. Місяць залишиться в транзитному знаку. Дохід залишиться високим, а ті, хто залишився позаду, отримають шанс рухатися вперед. Вас чекає співпраця та успіх на роботі. Виключенням буде субота, цього дня не чекайте успіху. Можуть виникнути труднощі з дітьми, а також конфлікти з оточуючими.

Близнюки Фото: Getty Images

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Близнюки можуть зіткнутися з деякими труднощами в неділю та понеділок через надмірні витрати та менший дохід. У вівторок і середу буде покращення роботи. Можливо, вам доведеться подорожувати з діловими цілями та отримати прибуток від постійної власності. Цього тижня вас підтримають ваші брати і сестри, і вас можуть оцінити на роботі.

Рак Фото: Getty Images - Getty

Рак (21 червня — 22 липня)

Неділя та понеділок будуть радісними з хорошим доходом і комфортом на горизонті, а також підтримуючими зв’язками. Однак у вівторок і середу вас чекають труднощі, оскільки плани можуть вийти з під контролю, а підлеглим буде важко керувати. Можливий спад фінансових надходжень і будьте обережні в четвер і п'ятницю. Всі ваші плани, швидше за все, реалізуються, і ви отримаєте підтримку.

Лев Фото: Getty Images

Лев (23 липня — 22 серпня)

Згідно з прогнозом астролога, бажано завершити важливі справи в понеділок, оскільки час для вас сприятливий. Вівторок і середа принесуть вам успіх і щастя на роботі. Ваші плани реалізуються, і ви отримаєте підтримку з шансами заробити гроші. Однак четвер і п'ятниця можуть бути не дуже хорошими. У суботу справи знову почнуть покращуватися, що призведе до успіху на роботі та збільшення доходу.

Діва Фото: Getty Images

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Цього тижня Діви побачать, що все йде згідно з їхніми бажаннями. У вівторок і середу ви можете очікувати поліпшення фінансового стану. Ви заведете нові зв’язки, але будьте готові до більшого навантаження. Четвер і п'ятниця виглядають безпечними, але будьте трохи обережні в суботу. Намагайтеся зберігати спокій, оскільки витрати можуть вийти з-під контролю, і ви можете зіткнутися з непотрібними суперечками.

Терези Фото: Getty Images

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Можуть виникнути проблеми в доходах. Спочатку витрати можуть бути великими, але вівторок і середа принесуть полегшення, оскільки робота буде виконана вчасно, долаючи ворогів. Четвер і п’ятниця також будуть вдалими, оскільки ви будете будувати плани щодо нових проєкт і досягати успіху. Всі ваші заплановані справи будуть складатися добре, ви отримаєте підтримку від рідних. Тиждень закінчиться на радісній ноті.

Скорпіон Фото: Getty Images

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

За словами експерта, представники знака Скорпіон побачать підвищення доходу та своєчасне виконання завдань. Ви отримаєте підтримку від родини та друзів. Однак у вівторок і середу можуть виникнути труднощі, через які ви будете відчувати пригнічення. На цьому тижні краще уникати суперечок і ризиків. У четвер і п'ятницю удача буде на вашому боці. Ви можете провести насичений вихідний.

Стрілець Фото: Getty Images

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Астролог каже, що з неділі по середу вам пощастить. Ваш дохід буде високим, але ви можете зіткнутися з проблемами на роботі. Також може бути можливість подорожувати. Однак четвер і п'ятниця можуть бути трохи складними, тому важливо бути обережними. Також рекомендується уникати суперечок і гніву. У суботу удача принесе вам достаток і щастя.

Козеріг Фото: Getty Images - Getty

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цього тижня Козерога чекає багато роботи, доходів і успіху. Ви отримаєте підтримку від друзів і дітей. Через поспіх у вівторок і середу будуть втрати. Четвер і п'ятниця будуть сприятливими для вас, тому що можлива коротка поїздка. Дохід також залишиться хорошим. Будьте обережні в суботу. Витрати і суперечки можуть зрости.

Водолій Фото: Getty Images

Водолій (20 січня — 18 лютого)

За словами експерта з астрології, понеділок може бути для вас стресом. Проблеми закінчаться у вівторок і знову почнеться застрягла робота. Відбудеться поліпшення надходження грошей. У четвер і п'ятницю можливе незначне напруження. Ваші покупки можуть бути високими. Субота та неділя стануть найкращим днем ​​для успіхів у роботі та проведення часу з родиною.

Риби Фото: Getty Images

Риби (19 лютого — 20 березня)

Цього тижня Риби добре проведуть час на роботі. Експерт каже, що ви отримаєте підтримку від рідних. У вівторок і середу потрібно працювати обережно. Ретельно оформляйте всі документи і не залишайте роботу через лінь. З четверга та п'ятниці ситуація знову буде на вашу користь, а в суботу ви здобудете перемогу над ворогом і отримаєте вигоду з усіх сторін. Є шанс отримати нову роботу до цього тижня.

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