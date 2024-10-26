Раки, Львы и Козероги: финансовый Таро-прогноз в ноябре 2024 для всех знаков

Ноябрь 2024 несет множество перемен и разворот ряда планет в ретроградное движение. Но будут счастливчики, которым повезет даже вопреки всем злым ветрам.

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Астрологи прогнозируют непростой месяц ноябрь 2024: ожидаем сразу несколько планет в ретроградном движении, плюс политическая мировая коньюктура оставляет желать лучшего. Общее напряжение нередко становится точкой роста для тех, кто не опускает руки и продолжает бороться за свое будущее. Разбираемся, кому повезет в финансах в ноябре.

Овен

Овны, у вас все очень неплохо: покровители, хорошие доходы, интересные возможности, поездки и выгодные договора. Возможно хорошее предложение по работе. Постарайтесь только его принять до наступления ретроградного Меркурия 25 ноября.

Телец

Одни двери для вас с грохотом закроются, зато откроются новые, о которых вы даже не подозревали. И поверьте: они намного лучше того, что, скорее всего, придется для себя потерять.

Близнецы

Близнецам предстоит много кутить и тратить деньги. Еще мелькает какой-то переход на новый уровень (по аркану Мир). Вам придется совмещать приятное с полезным, но именно у Близнецов, приятного в ноябре 2024 будет больше!

Рак

У Раков появляться большие возможности в сфере финансов, которые будет невозможно не заметить. Вы ощутите разницу в доходах, которые уведет вас в жирный плюс, не смотря на все внешние обстоятельства.

Лев

Львам предстоит борьба за место под Солнцем, но она окажется весьма продуктивной. Вы ощутите прилив сил и сможете улучшить многие показатели своих сфер жизни. Правда, есть опасность провокаций и зависимого положения — остерегайтесь их.

Дева

У Дев в ноябре 2024 намечается финансовый прорыв, который, впрочем, может обернуться провалом в недалеком будущем. Вам следует остерегаться ненадежных проектов и сомнительных инвестиций, вы можете соблазниться на какие-то обещания, которые окажутся "мыльным пузырем". Одним словом, Девы могут ходить по краю в предпоследний месяц 2024 года.

Весы

У Весов финансовый месяц будет складываться довольно удачно, но вас могут подвести ваши страхи и неуверенность. Особенно ближе к концу месяца.

Скорпион

У Скорпионов будет много иллюзий в этот период времени. Вы не сможете сфокусироваться и расставить нужные акценты, поэтому и финансовая сфера будет в некотором "тумане". Немудрено: именно в ноябре мы ожидаем ретро Меркурий, который затронет также позиции знака Стрелец.

Козерог

Для Козерогов многое изменится. Вы, в буквальном смысле, выйдите из ноября 2024 новым человеком. Останется только понять, как правильно реагировать на быстро меняющиеся декорации и обстоятельства. И, возможно, пришло время купить "вот ту вазочку".

Водолей

Для Водолеев ноябрь 2024 станет месяцем глубоких трансформаций и обновлений. С прошлым, во многом будет покончено и для вас откроются новые пути и возможности. Не пугайтесь — все к лучшему!

Рыбы

У Рыб ожидаются финансовая качка, которая выведет представителей знака в эффективный рост. Главное — своевременно ориентироваться в пространстве и видеть возможности.