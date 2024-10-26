Раки, Леви та Козероги: фінансовий Таро-прогноз у листопаді 2024 для всіх знаків

Листопад 2024 несе безліч змін і розворот низки планет у ретроградний рух. Але будуть щасливчики, яким пощастить навіть всупереч усім злим вітрам.

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Астрологи прогнозують непростий місяць листопад 2024: очікуємо одразу кілька планет у ретроградному русі, плюс політична світова коньюктура залишає бажати кращого. Загальна напруга нерідко стає точкою зростання для тих, хто не опускає руки і продовжує боротися за своє майбутнє. Розбираємося, кому пощастить у фінансах у листопаді.

Овен

Овни, у вас усе дуже непогано: покровителі, хороші доходи, цікаві можливості, поїздки і вигідні договори. Можлива гарна пропозиція щодо роботи. Постарайтеся тільки її прийняти до настання ретроградного Меркурія 25 листопада.

Телець

Одні двері для вас з гуркотом закриються, зате відкриються нові, про які ви навіть не підозрювали. І повірте: вони набагато кращі за те, що, найімовірніше, доведеться для себе втратити.

Близнюки

Близнюкам доведеться багато гуляти і витрачати гроші. Ще миготить якийсь перехід на новий рівень (за арканом Світ). Вам доведеться поєднувати приємне з корисним, але саме у Близнюків, приємного в листопаді 2024 буде більше!

Рак

У Раків з'являються великі можливості у сфері фінансів, які буде неможливо не помітити. Ви відчуєте різницю в доходах, які відведе вас у жирний плюс, незважаючи на всі зовнішні обставини.

Лев

На Левів чекає боротьба за місце під Сонцем, але вона виявиться вельми продуктивною. Ви відчуєте прилив сил і зможете поліпшити багато показників своїх сфер життя. Щоправда, є небезпека провокацій і залежного становища — остерігайтеся їх.

Діва

У Дів у листопаді 2024 року намічається фінансовий прорив, який, утім, може обернутися провалом у недалекому майбутньому. Вам слід остерігатися ненадійних проєктів і сумнівних інвестицій, ви можете спокуситися на якісь обіцянки, які виявляться "мильною бульбашкою". Одним словом, Діви можуть ходити по краю в передостанній місяць 2024 року.

Ваги

У Терезів фінансовий місяць складатиметься досить вдало, але вас можуть підвести ваші страхи й невпевненість. Особливо ближче до кінця місяця.

Скорпіон

У Скорпіонів буде багато ілюзій у цей період часу. Ви не зможете сфокусуватися і розставити потрібні акценти, тому й фінансова сфера буде в деякому "тумані". Не дивно: саме в листопаді ми очікуємо на ретро Меркурій, який торкнеться також позицій знака Стрілець.

Козеріг

Для Козерогів багато що зміниться. Ви, в буквальному сенсі, вийдете з листопада 2024 року новою людиною. Залишиться тільки зрозуміти, як правильно реагувати на швидко мінливі декорації та обставини. І, можливо, настав час купити "ось ту вазочку".

Водолій

Для Водоліїв листопад 2024 стане місяцем глибоких трансформацій і оновлень. З минулим багато в чому буде покінчено і для вас відкриються нові шляхи і можливості. Не лякайтеся — все на краще!

Риби

У Риб очікуються фінансова хитавиця, яка виведе представників знака в ефективне зростання. Головне — своєчасно орієнтуватися в просторі та бачити можливості.