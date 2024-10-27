Счастливчики недели: три знака Зодиака, которым повезет с 28 октября по 3 ноября 2024 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым на этой неделе повезет в разных сферах жизни. Они будут находить общий язык с новыми людьми, а также могут получить повышение на работе.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в период с 28 октября по 3 ноября 2024 года.

Рак

На этой неделе для Раков будут открыты все дороги к профессиональному успеху. Возможности карьерного роста и благоприятные контакты с важными людьми сделают период особенно удачным. Ваша активность и инициатива привлекут внимание начальства и коллег, что может стать началом нового этапа.

Весы

Весы получат прилив вдохновения и творческой энергии, которая поможет решить любые задачи. Возможны интересные предложения в сфере работы или искусства. Ваши идеи будут восприняты с энтузиазмом, что позволит не только реализовать задуманное, но и усилить свой авторитет.

Стрелец

У Стрельцов сложится благоприятная обстановка в личной жизни и финансовых делах. Вам могут предложить новый проект или дополнительный источник дохода. В отношениях появится гармония, благодаря чему возможны неожиданные романтические моменты и новые знакомства, которые вдохновят вас на новые шаги.

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