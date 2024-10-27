Щасливчики тижня: три знаки Зодіаку, яким пощастить із 28 жовтня до 3 листопада 2024 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким цього тижня пощастить у різних сферах життя. Вони знаходитимуть спільну мову з новими людьми, а також можуть отримати підвищення на роботі.

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Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку пощастить у період із 28 жовтня до 3 листопада 2024 року.

Рак

Цього тижня для Раків будуть відкриті всі дороги до професійного успіху. Можливості кар'єрного зростання і сприятливі контакти з важливими людьми зроблять період особливо вдалим. Ваша активність та ініціатива привернуть увагу начальства і колег, що може стати початком нового етапу.

Терези

Терези отримають прилив натхнення і творчої енергії, яка допоможе вирішити будь-які завдання. Можливі цікаві пропозиції у сфері роботи або мистецтва. Ваші ідеї будуть сприйняті з ентузіазмом, що дасть змогу не тільки реалізувати задумане, а й посилити свій авторитет.

Стрілець

У Стрільців складеться сприятлива обстановка в особистому житті та фінансових справах. Вам можуть запропонувати новий проєкт або додаткове джерело доходу. У стосунках з'явиться гармонія, завдяки чому можливі несподівані романтичні моменти і нові знайомства, які надихнуть вас на нові кроки.

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