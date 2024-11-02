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Стиль жизни

Раки, Овны и Стрельцы: Таро-прогноз на везение в ноябре 2024

Таро-прогноз на везение в ноябре 2024
Фото: Коллаж: Фокус | Таро-прогноз на везение в ноябре 2024

Стартует последний месяц очередной непростой для украинцев осени. Разбираемся, кому будет везти, не смотря ни на что или вопреки всему.

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Поздняя осень — не самый радостный погодный период года и мы все хорошо знаем, что ноябрь, по традиции, довольно депрессивный месяц. Однако, жизнь продолжается и фактор везения никто не отменял. Разбираемся, кто окажется везунчиком этого периода.

Овен

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Овен

Овны будут пребывать на стороне фортуны, или фортуна не будет их оставлять. Здесь уже не столько важно, кто с кем, главное, что они вместе. Словом, Овнам будет везти максимально.

Телец

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Телец

Телец будет много работать и иметь хорошие результаты от своей деятельности. Договора принесут доходы и хорошие перспективы. Семья будет поддерживать. Тельца окажутся в колыбели тепла и радости,

Близнецы

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Близнецы

Близнецы будут пребывать в конфликтах, как внешних, так внутренних. Ситуация требует обновления, причем во всех сферах жизни. Для Близнецов наступает месяц трансформации.

Рак

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Раки

Раки выходят из состояния повешенного и будут видеть ясные и хорошие перспективы своих планов и жизни. Звезда предрекает Ракам только позитив, значит, представителям знака стоит готовиться к хорошим результатам периода.

Лев

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Лев

Львы пока не увидят позитивных перемен, Направление представителями знака выбрано не совсем верно. Следует пересмотреть свои убеждения и настроения. Это период важных внутренних перемен, к которому лучше морально подготовиться.

Дева

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Дева

Девам будет везти в сфере финансов и новых контрактов. Новости будут интересными и перспективными. Девам выпадает аркан 9 пентаклей, который обещает хорошие доходы, которые будут приходить по фортуне.

Весы

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Весы

Весов будет раскачивать, этого им только не хватало! Знак, который и так всегда колеблется, ощутит настоящую турбулентность. В вашем случае важна активность и личная инициатива, в этом случае, вы получите хорошие результаты.

Скорпион

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Скорпион

Скорпионы, как они любят, все могут разрушить, а потом построить заново. У вас может появиться новый покровитель или спонсор, который поможет выстроить хорошие и важные планы на будущее.

Стрелец

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Стрелец

Стрельцы обретают силу и выходят из периода неопределенности. Вы будете ощущать себя максимально комфортно. Вы будете в приподнятом настроении и сможете эффективно поддерживать близких.

Козерог

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Козерог

Козероги, пришло ваше время! Исполнение желаний, смягчение неприятных ситуаций, и переход на новый уровень. Очень важный месяц для представителей знака. Будет радость и победы, готовьтесь к хорошему!

Водолей

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Водолей

Водолеи от раздумий перейдут к действиям, это и принесет вам хорошие результаты месяца. Вы не будете зависать в иллюзиях и сможете обрести важные контакты. Это хороший месяц для вас!

Рыбы

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Рыбы

Рыбы, это месяц хороших доходов и возможностей. Вам предложат прекрасные возможности и контракты. Новое предложение по работе, договора. Вы сможете ощутить себя победителем.