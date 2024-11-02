Раки, Овны и Стрельцы: Таро-прогноз на везение в ноябре 2024

Стартует последний месяц очередной непростой для украинцев осени. Разбираемся, кому будет везти, не смотря ни на что или вопреки всему.

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Поздняя осень — не самый радостный погодный период года и мы все хорошо знаем, что ноябрь, по традиции, довольно депрессивный месяц. Однако, жизнь продолжается и фактор везения никто не отменял. Разбираемся, кто окажется везунчиком этого периода.

Овен

Овен

Овны будут пребывать на стороне фортуны, или фортуна не будет их оставлять. Здесь уже не столько важно, кто с кем, главное, что они вместе. Словом, Овнам будет везти максимально.

Телец

Телец

Телец будет много работать и иметь хорошие результаты от своей деятельности. Договора принесут доходы и хорошие перспективы. Семья будет поддерживать. Тельца окажутся в колыбели тепла и радости,

Близнецы

Близнецы

Близнецы будут пребывать в конфликтах, как внешних, так внутренних. Ситуация требует обновления, причем во всех сферах жизни. Для Близнецов наступает месяц трансформации.

Рак

Раки

Раки выходят из состояния повешенного и будут видеть ясные и хорошие перспективы своих планов и жизни. Звезда предрекает Ракам только позитив, значит, представителям знака стоит готовиться к хорошим результатам периода.

Лев

Лев

Львы пока не увидят позитивных перемен, Направление представителями знака выбрано не совсем верно. Следует пересмотреть свои убеждения и настроения. Это период важных внутренних перемен, к которому лучше морально подготовиться.

Дева

Дева

Девам будет везти в сфере финансов и новых контрактов. Новости будут интересными и перспективными. Девам выпадает аркан 9 пентаклей, который обещает хорошие доходы, которые будут приходить по фортуне.

Весы

Весы

Весов будет раскачивать, этого им только не хватало! Знак, который и так всегда колеблется, ощутит настоящую турбулентность. В вашем случае важна активность и личная инициатива, в этом случае, вы получите хорошие результаты.

Скорпион

Скорпион

Скорпионы, как они любят, все могут разрушить, а потом построить заново. У вас может появиться новый покровитель или спонсор, который поможет выстроить хорошие и важные планы на будущее.

Стрелец

Стрелец

Стрельцы обретают силу и выходят из периода неопределенности. Вы будете ощущать себя максимально комфортно. Вы будете в приподнятом настроении и сможете эффективно поддерживать близких.

Козерог

Козерог

Козероги, пришло ваше время! Исполнение желаний, смягчение неприятных ситуаций, и переход на новый уровень. Очень важный месяц для представителей знака. Будет радость и победы, готовьтесь к хорошему!

Водолей

Водолей

Водолеи от раздумий перейдут к действиям, это и принесет вам хорошие результаты месяца. Вы не будете зависать в иллюзиях и сможете обрести важные контакты. Это хороший месяц для вас!

Рыбы

Рыбы

Рыбы, это месяц хороших доходов и возможностей. Вам предложат прекрасные возможности и контракты. Новое предложение по работе, договора. Вы сможете ощутить себя победителем.