Раки, Овны и Стрельцы: Таро-прогноз на везение в ноябре 2024
Стартует последний месяц очередной непростой для украинцев осени. Разбираемся, кому будет везти, не смотря ни на что или вопреки всему.
Поздняя осень — не самый радостный погодный период года и мы все хорошо знаем, что ноябрь, по традиции, довольно депрессивный месяц. Однако, жизнь продолжается и фактор везения никто не отменял. Разбираемся, кто окажется везунчиком этого периода.
Овен
Овны будут пребывать на стороне фортуны, или фортуна не будет их оставлять. Здесь уже не столько важно, кто с кем, главное, что они вместе. Словом, Овнам будет везти максимально.
Телец
Телец будет много работать и иметь хорошие результаты от своей деятельности. Договора принесут доходы и хорошие перспективы. Семья будет поддерживать. Тельца окажутся в колыбели тепла и радости,
Близнецы
Близнецы будут пребывать в конфликтах, как внешних, так внутренних. Ситуация требует обновления, причем во всех сферах жизни. Для Близнецов наступает месяц трансформации.
Рак
Раки выходят из состояния повешенного и будут видеть ясные и хорошие перспективы своих планов и жизни. Звезда предрекает Ракам только позитив, значит, представителям знака стоит готовиться к хорошим результатам периода.
Лев
Львы пока не увидят позитивных перемен, Направление представителями знака выбрано не совсем верно. Следует пересмотреть свои убеждения и настроения. Это период важных внутренних перемен, к которому лучше морально подготовиться.
Дева
Девам будет везти в сфере финансов и новых контрактов. Новости будут интересными и перспективными. Девам выпадает аркан 9 пентаклей, который обещает хорошие доходы, которые будут приходить по фортуне.
Весы
Весов будет раскачивать, этого им только не хватало! Знак, который и так всегда колеблется, ощутит настоящую турбулентность. В вашем случае важна активность и личная инициатива, в этом случае, вы получите хорошие результаты.
Скорпион
Скорпионы, как они любят, все могут разрушить, а потом построить заново. У вас может появиться новый покровитель или спонсор, который поможет выстроить хорошие и важные планы на будущее.
Стрелец
Стрельцы обретают силу и выходят из периода неопределенности. Вы будете ощущать себя максимально комфортно. Вы будете в приподнятом настроении и сможете эффективно поддерживать близких.
Козерог
Козероги, пришло ваше время! Исполнение желаний, смягчение неприятных ситуаций, и переход на новый уровень. Очень важный месяц для представителей знака. Будет радость и победы, готовьтесь к хорошему!
Водолей
Водолеи от раздумий перейдут к действиям, это и принесет вам хорошие результаты месяца. Вы не будете зависать в иллюзиях и сможете обрести важные контакты. Это хороший месяц для вас!
Рыбы
Рыбы, это месяц хороших доходов и возможностей. Вам предложат прекрасные возможности и контракты. Новое предложение по работе, договора. Вы сможете ощутить себя победителем.