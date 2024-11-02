Раки, Овни та Стрільці: Таро-прогноз на везіння в листопаді 2024 року

Стартує останній місяць чергової непростої для українців осені. Розбираємося, кому буде щастити, незважаючи ні на що або всупереч усьому.

Related video

Пізня осінь — не найрадісніший погодний період року і ми всі добре знаємо, що листопад, за традицією, досить депресивний місяць. Однак, життя триває і фактор везіння ніхто не відміняв. Розбираємося, хто виявиться везунчиком цього періоду.

Овен

Овен

Овни перебуватимуть на боці фортуни, або фортуна не буде їх залишати. Тут уже не так важливо, хто з ким, головне, що вони разом. Словом, Овнам щаститиме максимально.

Телець

Телець

Телець буде багато працювати і матиме хороші результати від своєї діяльності. Договори принесуть доходи і хороші перспективи. Сім'я буде підтримувати. Тельці опиняться в колисці тепла і радості,

Близнюки

Близнюки

Близнюки перебуватимуть у конфліктах, як зовнішніх, так і внутрішніх. Ситуація потребує оновлення, причому в усіх сферах життя. Для Близнюків настає місяць трансформації.

Рак

Раки

Раки виходять зі стану повішеного і будуть бачити ясні і хороші перспективи своїх планів і життя. Зірка передрікає Ракам тільки позитив, отже, представникам знака варто готуватися до хороших результатів періоду.

Лев

Лев

Леви поки що не побачать позитивних змін, Напрямок представниками знака обрано не зовсім правильно. Слід переглянути свої переконання і настрої. Це період важливих внутрішніх змін, до якого краще морально підготуватися.

Діва

Діва

Дівам щаститиме у сфері фінансів і нових контрактів. Новини будуть цікавими і перспективними. Дівам випадає аркан 9 пентаклів, який обіцяє хороші прибутки, що приходитимуть за фортуною.

Ваги

Ваги

Терезів буде розгойдувати, цього їм тільки не вистачало! Знак, який і так завжди коливається, відчує справжню турбулентність. У вашому випадку важлива активність і особиста ініціатива, в цьому випадку ви отримаєте хороші результати.

Скорпіон

Скорпіон

Скорпіони, як вони люблять, усе можуть зруйнувати, а потім побудувати заново. У вас може з'явитися новий покровитель або спонсор, який допоможе вибудувати хороші та важливі плани на майбутнє.

Стрілець

Стрілець

Стрільці знаходять силу і виходять із періоду невизначеності. Ви відчуватимете себе максимально комфортно. Ви будете в піднесеному настрої і зможете ефективно підтримувати близьких.

Козеріг

Козеріг

Козероги, настав ваш час! Здійснення бажань, пом'якшення неприємних ситуацій і перехід на новий рівень. Дуже важливий місяць для представників знака. Буде радість і перемоги, готуйтеся до хорошого!

Водолій

Водолій

Водолії від роздумів перейдуть до дій, це і принесе вам хороші результати місяця. Ви не будете зависати в ілюзіях і зможете знайти важливі контакти. Це хороший місяць для вас!

Риби

Риби

Риби, це місяць хороших доходів і можливостей. Вам запропонують прекрасні можливості і контракти. Нова пропозиція щодо роботи, договори. Ви зможете відчути себе переможцем.