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Стиль життя

Раки, Овни та Стрільці: Таро-прогноз на везіння в листопаді 2024 року

Таро-прогноз на везіння в листопаді 2024 року
Фото: Коллаж: Фокус | Таро-прогноз на везіння в листопаді 2024 року

Стартує останній місяць чергової непростої для українців осені. Розбираємося, кому буде щастити, незважаючи ні на що або всупереч усьому.

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Пізня осінь — не найрадісніший погодний період року і ми всі добре знаємо, що листопад, за традицією, досить депресивний місяць. Однак, життя триває і фактор везіння ніхто не відміняв. Розбираємося, хто виявиться везунчиком цього періоду.

Овен

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Овен

Овни перебуватимуть на боці фортуни, або фортуна не буде їх залишати. Тут уже не так важливо, хто з ким, головне, що вони разом. Словом, Овнам щаститиме максимально.

Телець

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Телець

Телець буде багато працювати і матиме хороші результати від своєї діяльності. Договори принесуть доходи і хороші перспективи. Сім'я буде підтримувати. Тельці опиняться в колисці тепла і радості,

Близнюки

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Близнюки

Близнюки перебуватимуть у конфліктах, як зовнішніх, так і внутрішніх. Ситуація потребує оновлення, причому в усіх сферах життя. Для Близнюків настає місяць трансформації.

Рак

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Раки

Раки виходять зі стану повішеного і будуть бачити ясні і хороші перспективи своїх планів і життя. Зірка передрікає Ракам тільки позитив, отже, представникам знака варто готуватися до хороших результатів періоду.

Лев

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Лев

Леви поки що не побачать позитивних змін, Напрямок представниками знака обрано не зовсім правильно. Слід переглянути свої переконання і настрої. Це період важливих внутрішніх змін, до якого краще морально підготуватися.

Діва

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Діва

Дівам щаститиме у сфері фінансів і нових контрактів. Новини будуть цікавими і перспективними. Дівам випадає аркан 9 пентаклів, який обіцяє хороші прибутки, що приходитимуть за фортуною.

Ваги

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Ваги

Терезів буде розгойдувати, цього їм тільки не вистачало! Знак, який і так завжди коливається, відчує справжню турбулентність. У вашому випадку важлива активність і особиста ініціатива, в цьому випадку ви отримаєте хороші результати.

Скорпіон

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Скорпіон

Скорпіони, як вони люблять, усе можуть зруйнувати, а потім побудувати заново. У вас може з'явитися новий покровитель або спонсор, який допоможе вибудувати хороші та важливі плани на майбутнє.

Стрілець

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Стрілець

Стрільці знаходять силу і виходять із періоду невизначеності. Ви відчуватимете себе максимально комфортно. Ви будете в піднесеному настрої і зможете ефективно підтримувати близьких.

Козеріг

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Козеріг

Козероги, настав ваш час! Здійснення бажань, пом'якшення неприємних ситуацій і перехід на новий рівень. Дуже важливий місяць для представників знака. Буде радість і перемоги, готуйтеся до хорошого!

Водолій

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Водолій

Водолії від роздумів перейдуть до дій, це і принесе вам хороші результати місяця. Ви не будете зависати в ілюзіях і зможете знайти важливі контакти. Це хороший місяць для вас!

Риби

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Риби

Риби, це місяць хороших доходів і можливостей. Вам запропонують прекрасні можливості і контракти. Нова пропозиція щодо роботи, договори. Ви зможете відчути себе переможцем.