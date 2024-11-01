Этим 4 знакам Зодиака предстоит сложный период: Плутон входит в Водолей спустя 226 лет

Вхождение Плутона в Водолей – это редкое и глубокое астрологическое событие, которое повлияет на жизнь каждого человека.

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Плутон — крупнейшая известная карликовая планета Солнечной системы. Он был открыт астрономом Клайдом Томбо в 1930 году. Из-за значительной удаленности от Солнца и эллипсоидной орбиты карликовый Плутон перемещается из знака в знак очень медленно, с периодом один раз в 12–27 лет. Он проходит полный зодиакальный круг за 246 лет. Поэтому каждый переход Плутона из знака в знак — это важное астрологическое событие. И в ноябре 2024 года, когда он входит в Водолей, это знаменует трудный период для четырех знаков. Об этом пишет Click.

Плутон Фото: NASA

Сложности ждут Тельцов, Львов, Скорпионов и, конечно, Водолеев. Плутон известен как планета глубокой трансформации, радикальных перемен и восстановительной силы, и когда он пересекает знак, это приносит трудные времена. Этим четырем знакам придется пересмотреть свои отношения с контролем и независимостью. Если Тельцу придется научиться менять цели в карьере, Лев усвоит ценные уроки о сотрудничестве и отношениях, Скорпион преодолеет семейную травму, а Водолей переосмыслит себя как человека.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Для Тельцов Плутон в Водолее вызовет серьезные изменения, особенно в их профессиональной жизни и социальном статусе. Эти годы потребуют от Тельца способности адаптироваться и отказаться от правил, которые удерживают их в зоне комфорта. Профессиональные преобразования будут происходить волнами, требуя от Тельца пересмотра своих целей и отказа от идеи, что стабильность карьеры строится исключительно за счет повторяющейся и предсказуемой работы. Те, кто готов принять новые идеи, в конечном итоге выиграют, но не без усилий.

Лев (23 июля – 22 августа)

Для Льва Плутон в Водолее активирует сектор отношений и партнерства, заставляя людей внимательно взглянуть на свои связи и переоценить их. Упрямство Льва, которое часто считают позитивным качеством, станет непреодолимым препятствием, если он не научится сотрудничать и вдохновляться новыми идеями и нестандартными подходами. Эти годы принесут проблемы и возможные разрывы в отношениях, которые больше не работают. Также потребуется большая внутренняя работа, чтобы преодолеть гордыню и желание все контролировать, чтобы обрести баланс и гармонию в отношениях.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Для Скорпиона, знака, которым управляет сам Плутон, эти два десятилетия влияния Плутона в Водолее приведут к глубокой трансформации в личной сфере. Этот переход заставит Скорпионов встретиться лицом к лицу со своими страхами и привязанностями, и для многих из них это будет означать переопределение понятия "дом" и отношений с семьей. Скорпионам придется отказаться от моделей эмоционального контроля и возобновить свои связи с близкими более прозрачным и менее оборонительным способом. Хотя это будет непростое время, для Скорпионов это также шанс преодолеть свои прошлые травмы и создать новое чувство эмоциональной стабильности.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Для Водолея Плутон в их собственном знаке будет означать длительный период личной трансформации и переосмысления. Водолеи, известные своей независимостью и открытостью к инновациям, будут чувствовать постоянное давление, требующее переосмысления того, кем они являются и какой вклад они хотят внести в мир. Это может означать периоды глубокого самоанализа и изменений во всех сферах жизни, от убеждений и принципов до представления о себе. Плутон выявит все, что Водолеи пытаются игнорировать или скрыть, заставляя их противостоять своим менее изученным сторонам. Эти годы могут принести, с одной стороны, трудности и проблемы, связанные с личностной идентичностью, но также и огромный шанс на переосмысление и глубокую аутентичность.

Напомним, ранее астрономы решили произвести революцию в определении планет и предлагают новое определение тому, что представляет собой планета, которое будет включать миры за пределами Солнечной системы. Изменения коснуться и Плутона.