На ці 4 знаки Зодіаку чекає складний період: Плутон входить у Водолій через 226 років

Входження Плутона у Водолій — це рідкісна і глибока астрологічна подія, яка вплине на життя кожної людини.

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Плутон — найбільша відома карликова планета Сонячної системи. Його відкрив астроном Клайд Томбо в 1930 році. Через значну віддаленість від Сонця та еліпсоїдну орбіту карликовий Плутон переміщається зі знака в знак дуже повільно, з періодом один раз на 12-27 років. Він проходить повне зодіакальне коло за 246 років. Тому кожен перехід Плутона зі знака в знак — це важлива астрологічна подія. І в листопаді 2024 року, коли він входить у Водолій, це знаменує важкий період для чотирьох знаків. Про це пише Click.

Плутон Фото: NASA

Складнощі чекають на Тельців, Левів, Скорпіонів і, звісно, Водоліїв. Плутон відомий як планета глибокої трансформації, радикальних змін і відновлювальної сили, і коли він перетинає знак, це приносить важкі часи. Цим чотирьом знакам доведеться переглянути свої відносини з контролем і незалежністю. Якщо Тельцю доведеться навчитися змінювати цілі в кар'єрі, Лев засвоїть цінні уроки про співпрацю і стосунки, Скорпіон подолає сімейну травму, а Водолій переосмислить себе як людину.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Для Тельців Плутон у Водолії спричинить серйозні зміни, особливо в їхньому професійному житті та соціальному статусі. Ці роки вимагатимуть від Тельця здатності адаптуватися і відмовитися від правил, які утримують їх у зоні комфорту. Професійні перетворення відбуватимуться хвилями, вимагаючи від Тельця перегляду своїх цілей і відмови від ідеї, що стабільність кар'єри будується винятково за рахунок повторюваної і передбачуваної роботи. Ті, хто готовий прийняти нові ідеї, в кінцевому підсумку виграють, але не без зусиль.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Для Лева Плутон у Водолії активує сектор відносин і партнерства, змушуючи людей уважно поглянути на свої зв'язки та переоцінити їх. Упертість Лева, яку часто вважають позитивною якістю, стане непереборною перешкодою, якщо він не навчиться співпрацювати і надихатися новими ідеями і нестандартними підходами. Ці роки принесуть проблеми і можливі розриви у стосунках, які більше не працюють. Також знадобиться велика внутрішня робота, щоб подолати гординю і бажання все контролювати, щоб знайти баланс і гармонію у стосунках.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Для Скорпіона, знака, яким керує сам Плутон, ці два десятиліття впливу Плутона у Водолії призведуть до глибокої трансформації в особистій сфері. Цей перехід змусить Скорпіонів зустрітися віч-на-віч зі своїми страхами і прив'язанностями, і для багатьох із них це означатиме перевизначення поняття "дім" і стосунків із сім'єю. Скорпіонам доведеться відмовитися від моделей емоційного контролю і відновити свої зв'язки з близькими у більш прозорий і менш оборонний спосіб. Хоча це буде непростий час, для Скорпіонів це також шанс подолати свої минулі травми і створити нове відчуття емоційної стабільності.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Для Водолія Плутон у їхньому власному знаку означатиме тривалий період особистої трансформації та переосмислення. Водолії, відомі своєю незалежністю і відкритістю до інновацій, відчуватимуть постійний тиск, що вимагає переосмислення того, ким вони є і який внесок вони хочуть зробити у світ. Це може означати періоди глибокого самоаналізу і змін у всіх сферах життя, від переконань і принципів до уявлення про себе. Плутон виявить все, що Водолії намагаються ігнорувати або приховати, змушуючи їх протистояти своїм менш вивченим сторонам. Ці роки можуть принести, з одного боку, труднощі й проблеми, пов'язані з особистісною ідентичністю, але також і величезний шанс на переосмислення і глибоку автентичність.

Нагадаємо, раніше астрономи вирішили зробити революцію у визначенні планет і пропонують нове визначення того, що являє собою планета, яке включатиме світи за межами Сонячної системи. Зміни торкнуться і Плутона.