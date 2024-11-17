Львы, Стрельцы и Рыбы: кому повезет с деньгами до конца 2024 года Таро-прогноз

Осталось совсем немного до конца совсем немного времени. Разбираемся, кому повезет с финансами в оставшиеся полтора месяйа 2024.

Для многих в Украине 2024 год выдался тяжелым и более, чем неприятным. Однако, есть счастливчики, которым везет в любых обстоятельствах. Разбираемся, кому повезет с финансами до конца 2024 года.

Овен

Овен

Овнам придется "поднажать" в оставшийся до Нового года период времени, чтобы оставаться на плаву и продолжать получать неплохие доходы. Период времени не самый легкий, учитывая большое количество планет в ретроградном движении.

Телец

Телец

Тельцам следует просто оставаться собой и не вдаваться в эксперименты с финансами. Это убережет представителей знака от ненужных приключений и негативных эмоций.

Близнецы

Близнецы

Близнецам светят позитивные перспективы, главное — не поддаваться упадническим настроениям и негативным эмоциям. В этом случае, вы получите все, что хотели и потеряете то, что уже имеете.

Рак

Рак

Ракам будет везти во всем,хотя и не без сложностей. Следует держатся за внутренние инстинкты и слушать свою интуицию. Именно она вас выведет в нужно направлении и позволит даже разбогатеть в короткие сроки.

Лев

Лев

Львам предстоит не самый простой период в сфере финансов. Вам следует впасть в режим экономии и держать "нос по ветру". Режим энергосбережения для вас сейчас наилучший выбор линии поведения.

Дева

Дева

Девам будет везти с финансами. Их продуманный подход к инвестированию и финансам в целом поможет име сейчас не просто удерживать позиции, но и обретать новые источники доходов.

Весы

Весы

Весам, как ни странно это прозвучит, следует стремиться к балансу. Именно в нем секрет обогащения для представителей знака. Как только будет обретен внутренний баланс, финансовая сфера жизни стремительно наладится.

Скорпион

Скорпион

Скорпионы будут пребывать в режиме саморазрушения, что не будет способствовать прибавлению в сфере финансов. Вам нужно обрести внутренний покой и равновесие, а уже потом стремиться к высоким доходам.

Стрелец

Стрельцам будет везти. Их беззаботный и часто непредсказуемый подход к жизни станет настоящей "палочкой-выручалочкой" для налаживания финансовой сферы. Для вас будет полезным использовать необычные и даже запрещенные приему для достижения целей.

Козерог

Козерог

У Козерогов намечается добрый период в связи с выходом Плутона из их знака. Это скажется на всех Козерогах и непременно в хорошем ключе.

Водолей

водолей

Водолеям следует включиться в процессы новых знаний. Именно там зарыт их клад. Так как Плутон переходит именно в этот знак, он будет все менять в жизни представителей знака. Поэтому все новое станет для вас настоящим спасением.

Рыбы

Рыбы

Рыбы будут в своих любимых местах и иллюзиях. Это не время для больших денег у Рыб. Это время для обретения трезвого взгляда на вещи и людей. Возможны многочисленные разочарования.