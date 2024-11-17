Леви, Стрільці та Риби: кому пощастить із грошима до кінця 2024 року Таро-прогноз

Залишилося зовсім небагато до кінця зовсім небагато часу. Розбираємося, кому пощастить із фінансами в решту півтора місяця 2024 року.

Для багатьох в Україні 2024 рік видався важким і більш, ніж неприємним. Однак, є щасливчики, яким щастить за будь-яких обставин. Розбираємося, кому пощастить із фінансами до кінця 2024 року.

Овен

Овен

Овнам доведеться "натиснути" в період часу, що залишився до Нового року, щоб залишатися на плаву і продовжувати отримувати непогані доходи. Період часу не найлегший, враховуючи велику кількість планет у ретроградному русі.

Телець

Телець

Тельцям слід просто залишатися собою і не вдаватися в експерименти з фінансами. Це вбереже представників знака від непотрібних пригод і негативних емоцій.

Близнюки

Близнюки

Близнюкам світять позитивні перспективи, головне — не піддаватися занепадницьким настроям і негативним емоціям. У цьому випадку, ви отримаєте все, що хотіли і втратите те, що вже маєте.

Рак

Рак

Ракам щаститиме в усьому, хоча й не без складнощів. Слід триматися за внутрішні інстинкти і слухати свою інтуїцію. Саме вона вас виведе в потрібному напрямку і дасть змогу навіть розбагатіти в короткі терміни.

Лев

Лев

На Левів чекає не найпростіший період у сфері фінансів. Вам слід впасти в режим економії і тримати "ніс за вітром". Режим енергозбереження для вас зараз найкращий вибір лінії поведінки.

Діва

Діва

Дівам щаститиме з фінансами. Їхній продуманий підхід до інвестування і фінансів загалом допоможе їм зараз не просто утримувати позиції, а й знаходити нові джерела доходів.

Ваги

Ваги

Терезам, хоч як дивно це прозвучить, слід прагнути балансу. Саме в ньому секрет збагачення для представників знака. Щойно буде знайдено внутрішній баланс, фінансова сфера життя стрімко налагодиться.

Скорпіон

Скорпіон

Скорпіони перебуватимуть у режимі саморуйнування, що не сприятиме збільшенню у сфері фінансів. Вам потрібно знайти внутрішній спокій і рівновагу, а вже потім прагнути до високих доходів.

Стрілець

Стрільцям буде щастити. Їхній безтурботний і часто непередбачуваний підхід до життя стане справжньою "паличкою-виручалочкою" для налагодження фінансової сфери. Для вас буде корисним використовувати незвичайні і навіть заборонені прийоми для досягнення цілей.

Козеріг

Козеріг

У Козерогів намічається добрий період у зв'язку з виходом Плутона з їхнього знака. Це позначиться на всіх Козерогах і неодмінно в хорошому ключі.

Водолій

водолій

Водоліям слід включитися в процеси нових знань. Саме там заритий їхній скарб. Оскільки Плутон переходить саме в цей знак, він буде все змінювати в житті представників знака. Тому все нове стане для вас справжнім порятунком.

Риби

Риби

Риби будуть у своїх улюблених місцях та ілюзіях. Це не час для великих грошей у Риб. Це час для набуття тверезого погляду на речі і людей. Можливі численні розчарування.