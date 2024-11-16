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Стиль жизни

Убывающая Луна с 16 ноября 2024 года: что можно и нельзя делать

Фото: Getty Images

16 ноября началась стадия убывающей Луны, которая продлится до 30 ноября. Что можно и нельзя делать в этот период — рассказываем дальше.

Период убывающей Луны (время от полнолуния до новолуния) еще называют фазой пассивного действия. В этом месяце он начался с 16 числа, а продлится до 30 ноября 2024 года. Астролог Анжела Перл рассказала, какие занятия являются благоприятными в период убывающей Луны, а что лучше не делать.

Убывающая Луна: что можно делать

  • убирать в доме, перебрать вещи в шкафу;
  • гасить долги и кредиты;
  • работать с психологом, заниматься своим ментальным здоровьем;
  • отказаться от вредной пищи;
  • ухаживать за телом;
  • пройти медицинское обследование;
  • завести новое растение.

Убывающая Луна: что нельзя делать

  • действовать резко и необдуманно;
  • браться за важные дела;
  • оформлять кредит или одалживать деньги;
  • заключать важные сделки;
  • заводить домашних любимцев;
  • начинать ремонт;
  • совершать крупные покупки.

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