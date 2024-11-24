Счастливчики недели: три знака Зодиака, которым повезет с 25 ноября по 1 декабря 2024 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым на этой неделе повезет в разных сферах жизни. Они будут находить общий язык с новыми людьми, а также могут получить повышение на работе.

Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в период с 25 ноября по 1 декабря 2024 года.

Близнецы

На этой неделе вы ощутите особое вдохновение и легкость в общении. Ваша природная харизма поможет завести полезные знакомства и решить важные вопросы без лишних усилий. В рабочей сфере возможны неожиданные предложения, которые откроют перед вами новые горизонты.

Лев

Эта неделя обещает принести Львам финансовую удачу. Возможно получение бонуса, премии или неожиданный возврат денег. Кроме того, вы сможете блеснуть своими талантами, и это привлечет внимание к вашим проектам. Главное — не бойтесь демонстрировать свои способности!

Стрелец

Для Стрельцов неделя станет временем приятных сюрпризов в личной жизни. Возможны неожиданные встречи или признания, которые заставят вас улыбнуться. Также эта неделя благоприятна для путешествий и смены обстановки — это принесет вам массу положительных эмоций.

Также Фокус писал финансовый гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 25 ноября по 1 декабря 2024 года