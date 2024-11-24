Щасливчики тижня: три знаки Зодіаку, яким пощастить із 25 листопада до 1 грудня 2024 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким цього тижня пощастить у різних сферах життя. Вони знаходитимуть спільну мову з новими людьми, а також можуть отримати підвищення на роботі.

Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку пощастить у період із 25 листопада до 1 грудня 2024 року.

Близнюки

Цього тижня ви відчуєте особливе натхнення і легкість у спілкуванні. Ваша природна харизма допоможе завести корисні знайомства і вирішити важливі питання без зайвих зусиль. У робочій сфері можливі несподівані пропозиції, які відкриють перед вами нові горизонти.

Лев

Цей тиждень обіцяє принести Левам фінансову удачу. Можливе отримання бонусу, премії або несподіване повернення грошей. Крім того, ви зможете блиснути своїми талантами, і це приверне увагу до ваших проєктів. Головне — не бійтеся демонструвати свої здібності!

Стрілець

Для Стрільців тиждень стане часом приємних сюрпризів в особистому житті. Можливі несподівані зустрічі або зізнання, які змусять вас посміхнутися. Також цей тиждень сприятливий для подорожей і зміни обстановки — це принесе вам масу позитивних емоцій.

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