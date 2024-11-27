Календарь магнитных бурь на декабрь 2024: самые опасные даты

Магнитные бури могут существенно влиять на самочувствие людей. Чего ожидать в декабре метеозависимым людям — рассказываем дальше.

По данным метеорологов, в декабре произойдет несколько магнитных бурь на Солнце, влияние которых будет ощутимо на Земле. Метеорологи говорят, что они будут разной интенсивности в начале, в середине и в конце месяца.

Когда магнитные бури ожидать в декабре 2024?

Сильная магнитная буря: 1, 12 и 16 декабря

Магнитная буря средней интенсивности 6-7, 15 и 17 декабря

Слабая магнитная буря: 8, 20, 29 и 31 декабря

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

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