Календар магнітних бур на грудень 2024: найнебезпечніші дати

Магнітні бурі можуть суттєво впливати на самопочуття людей. Чого очікувати в грудні метеозалежним людям — розповідаємо далі.

За даними метеорологів, у грудні відбудеться кілька магнітних бур на Сонці, вплив яких буде відчутний на Землі. Метеорологи кажуть, що вони будуть різної інтенсивності на початку, в середині та наприкінці місяця.

Коли магнітні бурі очікувати в грудні 2024 року?

Сильна магнітна буря: 1, 12 і 16 грудня

Магнітна буря середньої інтенсивності 6-7, 15 і 17 грудня

Слабка магнітна буря: 8, 20, 29 і 31 грудня

Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари і тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти і коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

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