Раки, Козероги и Овны: Финансовый Таро-прогноз на 2025 год для всех знаков Зодиака

Финансовый Таро-прогноз для представителей Зодиакального круга не период 2025 года Змеи. Что он принесет и каким будет — разбираемся с помощью карт и подсказок будущего.

Следующий год Змеи 2025 — приходит к нам под числом девять и несет, по мнению нумерологов, период одиночества. Хотя, астрологи часто склоняются к тому, что 2025 — год очищения от ненужного и новых возможностей. Конец 2024 года ознаменовался многочисленными ретроградными планетами, которые, в буквальном смысле, вынуждает отдавать долги прошлого за долгий период (казалось бы, куда уж больше, но тем не менее). Конечно, многие очень устали от событий последних нескольких лет, но свет в конце тоннеля непременно заблещет, в этом можно не сомневаться! Рассматриваем, кому из представителей Зодиакального круга повезет с деньгами больше остальных в наступающем 2025 году.

Овен

Финансовый Таро-прогноз на 2025 год для Овнов

Овны, вы выходите из период негативных энергий влияния Плутона в Козероге и это сразу сказывается на вашем финансовом раскладе! Новые удачные контракты, переход на новый уровень жизни (в хорошем смысле) или удачный переезд в другую страну. Неприятности финансовой сферы, по большому счету, остаются в прошлом и прекратят вас беспокоить и вынуждать работать на полную или вообще вхолостую. Правда, есть небольшое для вас предостережение: остерегайтесь иллюзий в виде ненадежных вложений и не надежных проектов. Вам все нужно трижды проверять!

Телец

Финансовый Таро-прогноз на 2025 год для Тельцов

Тельцов в сфере финансов ожидает неожиданный поворот: скорее всего, вы потеряете существующий источник доходов или добровольно от него откажетесь. Женщин начнет содержать мужчина или появится хороший партнер по бизнесу, который вложится в проект или захочет поддержать ваши бизнес-идеи. Для мужчин перспектива партнера по бизнесу, который будет щедр и заинтересован — так же актуальна.

Близнецы

Финансовый Таро-прогноз на 2025 год для Близнецов

Близнецы, для вас 2025 год станет переходным в плане финансов. За новые проекты лучше не браться: они могут закончиться не начавшись. Много тумана и неопределённости в денежной сфере для вас. Вероятно, вам предстоит научиться тому, что такие сферы, как денежная следует хорошо планировать и не подходить к ней поверхностно. В этот период к деньгам лучше относиться бережно.

Рак

Финансовый Таро-прогноз на 2025 год для Раков

Раков ожидают новые приятные знакомства, которые могут повлиять на финансовую сферу и даже помочь создать семью. Иногда вы будете ощущать перенапряжение, но это больше от привычки накручивать себя и врожденной мнительности. В целом период для вас позитивный, в том числе эмоционально, не только финансово. Кстати, на вас также позитивно влияет переход Плутона в знак Водолея из Козерога. Ощутимое улучшение в сферах жизни очевидно. Одним словом, хороший идет период!

Лев

Финансовый Таро-прогноз на 2025 год для Львов

Львам следует включить всю свою бдительность в отношении финансов в 2025 году. В целом период неплохой, но требует от вас повышенной осторожности. Могут обостриться интриги на рабочем месте, вероятны подставы от партнеров в бизнесе и какие то неожиданный затраты в семье. В общем, вы со всем будете хорошо справляться, но эмоционально ощутите этот период как высокую степень неопределённости, хотя, она будет скорее в вашей голове, чем на событийном уровне.

Дева

Финансовый Таро-прогноз на 2025 год для Дев

У Дев будет много проектов, которые будут требовать глубокого осмысления. В целом, все для вас будет развиваться очень быстро, требуя моментальных решений, а вот это, как раз, будет для вас вредно! Все нужно оформлять официально: никаких устных договоренностей! Процессы и события, которые несет 2025 год покажутся вам интересными и незабываемыми. Вам удастся исполнить свои заветные желания и мечты. Дерзайте!

Весы

Финансовый Таро-прогноз на 2025 год для Весов

На представителей знака Весы также будет позитивно влиять новое положение Плутона. Напряжение в финансовой сфере явно спадает. Вы сможете наконец положиться на друзей и близких людей. 2025 год сулит вам новые контракты, встречи и проекты. Все, как и Девам, следует оформлять официально, не надеясь на "честное слово", это важно! Вообще для вас 2025 год станет годом прорыва и ощутимых побед. Вот хорошо, когда хорошо!

Скорпион

Финансовый Таро-прогноз на 2025 год для Скорпионов

Для Скорпионов 2025 год станет не самым удачным и прорывным. Вы будете ощущать раскачку и нестабильность. Мужчины могут быть больше сосредоточены на любовных похождениях и личной жизни, нежели на финансах и это будет вам мешать. Женщины будут более удачливы в сфере денег: они смогут получить то, что хотят или без большого труда заработать на это. Год несет много иллюзий. Об этом следует помнить, когда вас начнут манить в какой-то проект без определённых перспектив и понятных цифр.

Стрелец

Финансовый Таро-прогноз на 2025 год для Стрельцов

Для Стрельцов 2025 год станет периодом небольших, но стабильных доходов. Другими словами, вы не особенно сдвинетесь с нынешней позиции в этой сфере: все будет, плюс-минус, как сейчас. Стабильная стабильность. Конечно, год — долгий термин и периоды могут меняться, но общие энергии демонстрируют относительную инертность событий в сфере денег.

Козерог

Финансовый Таро-прогноз на 2025 год для Козерогов

Козероги, наконец-то! Ваше время пришло: Фортуна буквально на вашей стороне! Новые проекты, новые рабочие места и период планов с хорошей перспективой. Плутон, вышедший из вашего знака, освободил наконец место для хорошего в вашей жизни, в том числе, для самой важной для вас материальной сфере. Наконец-то, все, что развивалось медленно или вообще было в застое, пойдет в рост и развитие, откроются новые источники доходов или активизируются актуальные? повышений заработной платы, премии, новые должности — все это для вас в 2025 году!

Водолей

Финансовый Таро-прогноз на 2025 год для Водолеев

Водолеям предстоит обучение и повышение духовности. Плутон, который вышел из Козерога, направился именно к вам с целью глубокой трансформации на всех уровнях. Вас ожидает год "взрывных" перемен, быстрых событий, которые не всегда будут нести позитив и благость. Вам нужно быть начеку и в готовности к резким переменам, в том числе, и на уровне финансовых аспектов.

Рыбы

Финансовый Таро-прогноз на 2025 год для Рыб

Рыбы могут попасться на удочку мошенников. Вам следует быть осторожными более, чем всем остальным представителям Зодиакального круга. Окружающие будут мягко стелить на спать Рыбам будет жестко. Не ведитесь на сладкие речи и лесть: она вам не помощник в этот период. Лучше подумайте, куда лучше вложить имеющиеся средства и сто раз проверьте информацию.