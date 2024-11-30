Раки, Козероги та Овни: Фінансовий Таро-прогноз на 2025 рік для всіх знаків Зодіаку

Фінансовий Таро-прогноз для представників Зодіакального кола не період 2025 року Змії. Що він принесе і яким буде — розбираємося за допомогою карт і підказок майбутнього.

Наступний рік Змії 2025 — приходить до нас під числом дев'ять і несе, на думку нумерологів, період самотності. Хоча, астрологи часто схиляються до того, що 2025 — рік очищення від непотрібного і нових можливостей. Кінець 2024 року ознаменувався численними ретроградними планетами, які, в буквальному сенсі, змушують віддавати борги минулого за довгий період (здавалося б, куди вже більше, але тим не менш). Звичайно, багато хто дуже втомився від подій останніх кількох років, але світло наприкінці тунелю неодмінно заблищить, у цьому можна не сумніватися! Розглядаємо, кому з представників Зодіакального кола пощастить із грошима більше за інших у прийдешньому 2025 році.

Овен

Фінансовий Таро-прогноз на 2025 рік для Овнів

Овни, ви виходите з період негативних енергій впливу Плутона в Козерозі і це відразу позначається на вашому фінансовому розкладі! Нові вдалі контракти, перехід на новий рівень життя (в хорошому сенсі) або вдалий переїзд в іншу країну. Неприємності фінансової сфери, за великим рахунком, залишаються в минулому і припинять вас турбувати і змушувати працювати на повну або взагалі вхолосту. Щоправда, є невеличке для вас застереження: остерігайтеся ілюзій у вигляді ненадійних вкладень і ненадійних проєктів. Вам усе потрібно тричі перевіряти!

Телець

Фінансовий Таро-прогноз на 2025 рік для Тельців

Тельців у сфері фінансів очікує несподіваний поворот: найімовірніше, ви втратите наявне джерело доходів або добровільно від нього відмовитеся. Жінок почне утримувати чоловік або з'явиться гарний партнер у бізнесі, який вкладеться в проєкт або захоче підтримати ваші бізнес-ідеї. Для чоловіків перспектива партнера по бізнесу, який буде щедрий і зацікавлений — так само актуальна.

Близнюки

Фінансовий Таро-прогноз на 2025 рік для Близнюків

Близнюки, для вас 2025 рік стане перехідним у плані фінансів. За нові проєкти краще не братися: вони можуть закінчитися, не розпочавшись. Багато туману і невизначеності в грошовій сфері для вас. Імовірно, вам доведеться навчитися того, що такі сфери, як грошова, слід добре планувати і не підходити до неї поверхнево. У цей період до грошей краще ставитися дбайливо.

Рак

Фінансовий Таро-прогноз на 2025 рік для Раків

На Раків очікують нові приємні знайомства, які можуть вплинути на фінансову сферу і навіть допомогти створити сім'ю. Іноді ви відчуватимете перенапруження, але це більше від звички накручувати себе і вродженої недовірливості. Загалом період для вас позитивний, зокрема емоційно, не тільки фінансово. До речі, на вас також позитивно впливає перехід Плутона в знак Водолія з Козерога. Відчутне поліпшення у сферах життя очевидне. Одним словом, хороший іде період!

Лев

Фінансовий Таро-прогноз на 2025 рік для Львів

Левам слід увімкнути всю свою пильність щодо фінансів у 2025 році. Загалом період непоганий, але вимагає від вас підвищеної обережності. Можуть загостритися інтриги на робочому місці, вірогідні підстави від партнерів у бізнесі та якісь несподівані витрати в сім'ї. Загалом, ви з усім добре справлятиметеся, але емоційно відчуєте цей період як високий ступінь невизначеності, хоча, вона буде швидше у вашій голові, ніж на подієвому рівні.

Діва

Фінансовий Таро-прогноз на 2025 рік для Дів

У Дів буде багато проєктів, які вимагатимуть глибокого осмислення. Загалом, усе для вас розвиватиметься дуже швидко, вимагаючи моментальних рішень, а ось це якраз буде для вас шкідливо! Усе потрібно оформляти офіційно: жодних усних домовленостей! Процеси і події, які несе 2025 рік, здадуться вам цікавими і незабутніми. Вам вдасться виконати свої заповітні бажання і мрії. Дерзайте!

Ваги

Фінансовий Таро-прогноз на 2025 рік для Терезів

На представників знака Терези також позитивно впливатиме нове положення Плутона. Напруга у фінансовій сфері явно спадає. Ви зможете нарешті покластися на друзів і близьких людей. 2025 рік обіцяє вам нові контракти, зустрічі та проєкти. Усе, як і Дівам, слід оформляти офіційно, не сподіваючись на "чесне слово", це важливо! Взагалі для вас 2025 рік стане роком прориву й відчутних перемог. Ось добре, коли добре!

Скорпіон

Фінансовий Таро-прогноз на 2025 рік для Скорпіонів

Для Скорпіонів 2025 рік стане не найвдалішим і проривним. Ви відчуватимете розгойдування і нестабільність. Чоловіки можуть бути більше зосереджені на любовних пригодах і особистому житті, ніж на фінансах, і це буде вам заважати. Жінки будуть більш щасливі у сфері грошей: вони зможуть отримати те, що хочуть або без особливих зусиль заробити на це. Рік несе багато ілюзій. Про це слід пам'ятати, коли вас почнуть вабити в якийсь проєкт без певних перспектив і зрозумілих цифр.

Стрілець

Фінансовий Таро-прогноз на 2025 рік для Стрільців

Для Стрільців 2025 рік стане періодом невеликих, але стабільних доходів. Інакше кажучи, ви не особливо зрушите з нинішньої позиції в цій сфері: все буде, плюс-мінус, як зараз. Стабільна стабільність. Звичайно, рік — довгий термін і періоди можуть змінюватися, але загальні енергії демонструють відносну інертність подій у сфері грошей.

Козеріг

Фінансовий Таро-прогноз на 2025 рік для Козерогів

Козероги, нарешті! Ваш час настав: Фортуна буквально на вашому боці! Нові проєкти, нові робочі місця і період планів з хорошою перспективою. Плутон, що вийшов із вашого знака, звільнив нарешті місце для хорошого у вашому житті, зокрема для найважливішої для вас матеріальної сфери. Нарешті, все, що розвивалося повільно або взагалі було в застої, піде в ріст і розвиток, відкриються нові джерела доходів або активізуються актуальні? підвищення заробітної плати, премії, нові посади — все це для вас у 2025 році!

Водолій

Фінансовий Таро-прогноз на 2025 рік для Водоліїв

Водоліям належить навчання і підвищення духовності. Плутон, який вийшов із Козерога, попрямував саме до вас із метою глибокої трансформації на всіх рівнях. На вас чекає рік "вибухових" змін, швидких подій, які не завжди нестимуть позитив і доброту. Вам потрібно бути напоготові й у готовності до різких змін, зокрема й на рівні фінансових аспектів.

Риби

Фінансовий Таро-прогноз на 2025 рік для Риб

Риби можуть попастися на вудку шахраїв. Вам слід бути обережними більше, ніж усім іншим представникам Зодіакального кола. Навколишні м'яко стелитимуть на спати Рибам буде жорстко. Не ведіться на солодкі промови і лестощі: вони вам не помічники в цей період. Краще подумайте, куди краще вкласти наявні кошти і сто разів перевірте інформацію.