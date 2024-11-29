Стиль жизни
Лунный календарь на декабрь 2024 года: какие дни будут благоприятными
Наталья Гулий
129
Фазы Луны считаются важным аспектом, который может оказывать влияние на эмоциональное состояние и поведение человека. О самых опасных днях в декабре — рассказываем дальше.
Астролог Анжела Перл рассказала, когда в декабре 2024 года Луна будет менять свой статус, а также, какие дни в последний месяц года будут благоприятными и неблагоприятными для важных дел.
Фазы Луны в декабре 2024 года
Новолуние — 1 и 31 декабря;
Растущая Луна — со 2 по 14 декабря;
Полнолуние — 15 декабря;
Убывающая Луна — с 16 по 30 декабря.
Лунный календарь на декабрь 2024 года: благоприятные дни
Удачными для важных дел и начинаний в декабре считаются такие даты: 1, 6-7, 17, 21-22, 25, 27-28, 31
Лунный календарь на декабрь 2024 года: неблагоприятные дни
Опасными и неблагоприятными для важных в декабре дел считаются 10, 11 и 15 число.
Также Фокус писал финансовый гороскоп для всех знаков Зодиака на декабрь 2024 года