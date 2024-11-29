Лунный календарь на декабрь 2024 года: какие дни будут благоприятными

Фазы Луны считаются важным аспектом, который может оказывать влияние на эмоциональное состояние и поведение человека. О самых опасных днях в декабре — рассказываем дальше.

Астролог Анжела Перл рассказала, когда в декабре 2024 года Луна будет менять свой статус, а также, какие дни в последний месяц года будут благоприятными и неблагоприятными для важных дел.

Фазы Луны в декабре 2024 года

Новолуние — 1 и 31 декабря;

Растущая Луна — со 2 по 14 декабря;

Полнолуние — 15 декабря;

Убывающая Луна — с 16 по 30 декабря.

Лунный календарь на декабрь 2024 года: благоприятные дни

Удачными для важных дел и начинаний в декабре считаются такие даты: 1, 6-7, 17, 21-22, 25, 27-28, 31

Лунный календарь на декабрь 2024 года: неблагоприятные дни

Опасными и неблагоприятными для важных в декабре дел считаются 10, 11 и 15 число.

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