Стиль життя
Місячний календар на грудень 2024 року: які дні будуть сприятливими
Наталія Гулій
108
Фази Місяця вважаються важливим аспектом, який може впливати на емоційний стан і поведінку людини. Про найнебезпечніші дні в грудні — розповідаємо далі.
Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли в грудні 2024 року Місяць змінюватиме свій статус, а також, які дні в останній місяць року будуть сприятливими і несприятливими для важливих справ.
Фази Місяця в грудні 2024 року
Молодик — 1 і 31 грудня;
Зростальний Місяць — з 2 по 14 грудня;
Повний Місяць — 15 грудня;
Спадний Місяць — з 16 по 30 грудня.
Місячний календар на грудень 2024 року: сприятливі дні
Вдалими для важливих справ і починань у грудні вважаються такі дати: 1, 6-7, 17, 21-22, 25, 27-28, 31
Місячний календар на грудень 2024 року: несприятливі дні
Небезпечними і несприятливими для важливих у грудні справ вважаються 10, 11 і 15 число.
Також Фокус писав фінансовий гороскоп для всіх знаків Зодіаку на грудень 2024 року