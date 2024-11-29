Місячний календар на грудень 2024 року: які дні будуть сприятливими

Фази Місяця вважаються важливим аспектом, який може впливати на емоційний стан і поведінку людини. Про найнебезпечніші дні в грудні — розповідаємо далі.

Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли в грудні 2024 року Місяць змінюватиме свій статус, а також, які дні в останній місяць року будуть сприятливими і несприятливими для важливих справ.

Фази Місяця в грудні 2024 року

Молодик — 1 і 31 грудня;

Зростальний Місяць — з 2 по 14 грудня;

Повний Місяць — 15 грудня;

Спадний Місяць — з 16 по 30 грудня.

Місячний календар на грудень 2024 року: сприятливі дні

Вдалими для важливих справ і починань у грудні вважаються такі дати: 1, 6-7, 17, 21-22, 25, 27-28, 31

Місячний календар на грудень 2024 року: несприятливі дні

Небезпечними і несприятливими для важливих у грудні справ вважаються 10, 11 і 15 число.

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