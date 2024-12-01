Самые богатые знаки декабря 2024: Таро-прогноз для Зодиакального круга на конец года

Рассматриваем финансовую сферу каждого знака Зодиака в конце 2024 года. Перспективы и предостережения.

Сегодня мы встречаем первый день последнего месяца 2024 года и, вероятно, есть повод этому порадоваться. Високосный год глубокий трансформаций движется к своему завершению. И не смотря на то, что многие астрологи пугают негативными перспективами 2025 года, ощущения от надвигающихся перемен носят скорее позитивный характер. Но так как 2024 все еще с нами — смотрим, как закончится этот период в финансовой сфере для представителей Зодиакального круга.

Овен

Таро-прогноз для Зодиакального круга на конец года Овен

Для Овнов все будет складываться довольно неплохо. С одной стороны вам предстоит закрыть текущие дела, с другой — не стоит начинать с новыми делами. Но в целом процессы будут идти хорошо и результативно. Хорошим месяцем в финансовом плане для многих Овнов станет февраль 2025 года, но до этого времени вам следует закончить начатое и отдать долги. Подготовьте почву для новых доходов и денежных поступлений.

Телец

Таро-прогноз для Зодиакального круга на конец года Телец

Тельцы могут неожиданно лишиться многих финансовых преимуществ, которые казались обычными жизненными приференциями. Возможны судебные разборки, неприятные процессы с бывшими супругами. И вероятнее всего, это будет происходить внезапно и очень неожиданно.

Близнецы

Таро-прогноз для Зодиакального круга на конец года Близнецы

Близнецам предстоит месяц отшельничества и углубления в мудрость. Это не время блистать и привлекать внимание. Вам предстоит пожинать плоды прошлого или, правильнее сказать — отдавать долги прошлому. Не стоит начинать новое: лучше переждать.

Рак

Таро-прогноз для Зодиакального круга на конец года Рак

У Раков период будет очень противоречивым: с одной стороны — какое-то перенапряжение и избыток затрат, часто неожиданных. С другой — большие денежные поступления, также совершенно неожиданные.

Лев

Таро-прогноз для Зодиакального круга на конец года Лев

Вашим большим страхам за будущее и за денежную сферу придет передышка. Вы ощутите облегчение и радость, особенно ближе к концу 2024 года. Какая-то тупиковая ситуация наконец разрешится в позитивном русле.

Дева

Таро-прогноз для Зодиакального круга на конец года Дева

Дев ожидает рабочий подъем ближе к концу 2024 года и, как следствие — улучшение доходов. Причем, Девы могут неожиданно для себя заняться чем-то совершенно новым, в чем преуспеют. Именно Девам, похоже, следует начинать новое в декабре 2024 и ждать хороших результатов.

Весы

Таро-прогноз для Зодиакального круга на конец года Весы

У Весов может прекратиться их привычный небольшой доход или придется неожиданно на что-то потратиться. Правда, третья декада месяца станет позитивной в денежной сфере и вы забудете о неприятных эмоциях начала периода.

Скорпион

Таро-прогноз для Зодиакального круга на конец года Скорпион

Скорпионам лучше приберечь свой огромный энтузиазм и энергетический запал на другой период. Сейчас для вас не время исполнения желаний: лучше тщательно планировать будущее и по возможности, весело проводить время в компаниях.

Стрелец

Таро-прогноз для Зодиакального круга на конец года Стрелец

Для Стрельцов декабрь 2024 — это период конфликтов и уж точно не высоких денежных поступлений. Вам нужно основательно отвоевать место под Солнцем и решить вопросы, которые успели накопиться за долгое время уходящего года.

Козерог

Таро-прогноз для Зодиакального круга на конец года Козерог

К Козерогам бегут новые источники доходов, победоносная позиция в сфере финансов и новые удачные проекты. Это буквально ваш месяц, во всех смыслах. Начинайте новое (даже в ретроградный Меркурий), приобретайте, планируйте! Сейчас для вас все будет складываться отлично, в том числе, в сфере финансов.

Водолей

Таро-прогноз для Зодиакального круга на конец года Водолей

Водолеям, к сожалению светят потери. Похоже, период трансформация по Плутону для вас уже начался. С этого месяца вам будет непросто оставаться на прежнем месте и получать привычное. Скорее всего, потребуются новые подходы и новые решения.

Рыбы

Таро-прогноз для Зодиакального круга на конец года Рыбы

Рыб ожидает большой доход. Возможно вам пришлют крупный перевод из-за границы или предложат удачный бизнес-контракт за рубежом. Время удачное для многого, в том числе, для переезда или получения документов на выезд.