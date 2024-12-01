Найбагатші знаки грудня 2024: Таро-прогноз для Зодіакального кола на кінець року

Розглядаємо фінансову сферу кожного знака Зодіаку наприкінці 2024 року. Перспективи та застереження.

Сьогодні ми зустрічаємо перший день останнього місяця 2024 року і, ймовірно, є привід цьому порадіти. Високосний рік глибоких трансформацій рухається до свого завершення. І попри те, що багато астрологів лякають негативними перспективами 2025 року, відчуття від змін, що насуваються, мають радше позитивний характер. Але оскільки 2024 рік усе ще з нами — дивимося, як закінчиться цей період у фінансовій сфері для представників Зодіакального кола.

Овен

Таро-прогноз для Зодіакального кола на кінець року Овен

Для Овнів усе складатиметься досить непогано. З одного боку, вам доведеться закрити поточні справи, з іншого — не варто починати з новими справами. Але загалом процеси йтимуть добре і результативно. Хорошим місяцем у фінансовому плані для багатьох Овнів стане лютий 2025 року, але до цього часу вам слід закінчити розпочате і віддати борги. Підготуйте ґрунт для нових доходів і грошових надходжень.

Телець

Таро-прогноз для Зодіакального кола на кінець року Телець

Тельці можуть несподівано втратити багато фінансових переваг, які здавалися звичайними життєвими приференціями. Можливі судові розбірки, неприємні процеси з колишнім подружжям. І найімовірніше, це відбуватиметься раптово і дуже несподівано.

Близнюки

Таро-прогноз для Зодіакального кола на кінець року Близнюки

На Близнюків чекає місяць відлюдництва і заглиблення в мудрість. Це не час виблискувати і привертати увагу. Вам доведеться пожинати плоди минулого або, правильніше сказати — віддавати борги минулому. Не варто починати нове: краще перечекати.

Рак

Таро-прогноз для Зодіакального кола на кінець року Рак

У Раків період буде дуже суперечливим: з одного боку — якесь перенапруження і надлишок витрат, часто несподіваних. З іншого — великі грошові надходження, також абсолютно несподівані.

Лев

Таро-прогноз для Зодіакального кола на кінець року Лев

Вашим великим страхам за майбутнє і за грошову сферу прийде перепочинок. Ви відчуєте полегшення і радість, особливо ближче до кінця 2024 року. Якась тупикова ситуація нарешті вирішиться в позитивному руслі.

Діва

Таро-прогноз для Зодіакального кола на кінець року Діва

Дів очікує робочий підйом ближче до кінця 2024 року і, як наслідок — поліпшення доходів. Причому, Діви можуть несподівано для себе зайнятися чимось абсолютно новим, у чому досягнуть успіху. Саме Дівам, схоже, слід починати нове в грудні 2024 року і чекати на гарні результати.

Ваги

Таро-прогноз для Зодіакального кола на кінець року Терези

У Терезів може припинитися їхній звичний невеликий дохід або доведеться несподівано на щось витратитися. Щоправда, третя декада місяця стане позитивною в грошовій сфері й ви забудете про неприємні емоції початку періоду.

Скорпіон

Таро-прогноз для Зодіакального кола на кінець року Скорпіон

Скорпіонам краще приберегти свій величезний ентузіазм і енергетичний запал на інший період. Зараз для вас не час здійснення мрій: краще ретельно планувати майбутнє і, за можливості, весело проводити час у компаніях.

Стрілець

Таро-прогноз для Зодіакального кола на кінець року Стрілець

Для Стрільців грудень 2024 — це період конфліктів і вже точно не високих грошових надходжень. Вам потрібно ґрунтовно відвоювати місце під Сонцем і вирішити питання, які встигли накопичитися за довгий час року, що минає.

Козеріг

Таро-прогноз для Зодіакального кола на кінець року Козеріг

До Козерогів біжать нові джерела доходів, переможна позиція у сфері фінансів і нові вдалі проєкти. Це буквально ваш місяць, у всіх сенсах. Починайте нове (навіть у ретроградний Меркурій), купуйте, плануйте! Зараз для вас усе складатиметься чудово, зокрема, у сфері фінансів.

Водолій

Таро-прогноз для Зодіакального кола на кінець року Водолій

Водоліям, на жаль, світять втрати. Схоже, період трансформації за Плутоном для вас уже почався. З цього місяця вам буде непросто залишатися на колишньому місці й отримувати звичне. Найімовірніше, знадобляться нові підходи і нові рішення.

Риби

Таро-прогноз для Зодіакального кола на кінець року Риби

Риб очікує великий дохід. Можливо, вам надішлють великий переказ з-за кордону або запропонують вдалий бізнес-контракт за кордоном. Час вдалий для багато чого, зокрема, для переїзду або отримання документів на виїзд.