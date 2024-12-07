Раки, Рыбы и Скорпионы: Таро-прогноз везения для всех знаков в 2025 году Змеи

Каким станет 2025 год Змеи для представителей Зодиакального круга. Кого ожидает взлеты, а кого — не самый приятный период жизни. Разбираемся в нашем Таро-прогнозе.

Осталось совсем немного времени уходящего года. Людей уже захватывает предновогодняя суета, и мы все чаще читаем материалы о том, как правильно нарядить елку в нужных цветах и в чем встречать Новый 2025 год Змеи. Совсем скоро пойдет снег и, по традиции запахнет мандаринами. Это значит пришло время делать прогнозы на следующий год. Кому из представителей Зодиакального круга повезет в 2025 году больше остальных — в нашем Таро-прогнозе.

Овен

Овнам будет везти в течение 2025 года, особенно женщинам! Женский аркан в раскладе вышел первым, а это означает, что информация транслируется больше для прекрасных Овнов-дам. Ваши мечты будут исполнены, перемены принесут позитив, с работой и бизнесом будет порядок. Возможен удачный переезд заграницу или частые командировки в другие страны.

Телец

Тельцов могут ожидать внезапные перемены в сфере финансов или работы. Скорее всего, первая половина года ознаменуется некоторой нестабильностью, однако вторая принесет новые удачные предложения и перспективные контракты. Однако, нестабильность может стать лейтмотивом года. Похоже, Тельцам предстоит пройти несколько уроков в 2025 году.

Близнецы

Близнецов ожидает исполнение мечты, а может и не одной! Хорошие семейные связи, радость в семье, повышение статуса и хорошие доходы — таким станет 2025 год для представителей знака. Не упустите момент добрых перемен!

Рак

Похоже, Раков ожидает везение в амурных делах, новые знакомства с представителями противоположного пола, которые принесут позитивные эмоции т радостные перспективы. Ракам важно игнорировать лесть: она будет исходить от неискренних людей из окружения, которых будет много. Скрытые интриги и не очевидные неприятели — одна из тем 2025 года для Раков, наряду с позитивными переменами в любви.

Лев

У Львов первая половина года может ознаменоваться туманными переменами. Зато вторая половина периода принесет хорошую работу, стабильность и важные связи на будущее. В целом энергии 2025 года не самые простые для Львов: будут уроки и препятствия.

Дева

Дев могут ожидать негативные перемены в бизнесе и доходах. Некоторые источники доходов могут потерять актуальность. Представителей знака ожидают интриги и воровство. Возможно предательство из среды близкого круга.

Весы

Для весов первая половина года сулит позитивные перемены или добрую стабильностью Однако, вторая половина периода может принести неприятные перемены в семье или домашних делах, которые придут по карме. Важно набраться терпения для преодоления временных трудностей.

Скорпион

У Скорпионов первая половина 2025 года пройдет под эгидой карьерного роста, или участия в новых бизнес-проектах. Во второй половине вам предстоит разбираться с неопреденностью в делах и окружении. Прогноз, как и в случае с Овнами, больше касается женщин!

Стрелец

Стрельцов могут поджидать не самые приятные перемены, которые станет лейтмотивом всего 2025 года. Измены партнеров, внезапные перемены на работе, увольнения, предательство. Другими словами, Стрельцам придется не очень просто: везение не будет идти за вами по пятам. Но вы сможете все преодолеть ближе к ноябрю 2025 года — энергии смягчаются.

Козерог

Козероги наконец выйдут из тупиков. Их ожидает длинная светлая полоса. Новые проекты, знакомства, источники доходов — все это станет вашими достижениями в 2025 году. Возможно, это будет для вас один из лучших жизненных этапов, когда все будет складываться идеально.

Водолей

Водолеям предстоит решить не одна жизненную задачу и пройти не одну трансформацию во время течения 2025 года. Плутон перешел в ваш знак из Козерога на долгий срок, и вероятно, вы сразу это почувствуете или уже успели ощутить. Не самый простой год для представителей знака.

Рыбы

Для Рыб придет время решать вопросы и споры с близким окружением. Это может стать главной задачей 2025 года. Многочисленные ссоры, выяснения отношений, хитрость со стороны друзей и близких — все это может немало подпортить впечатление от периода. Из хорошего — вы будете популярны у противоположного пола и это касается как мужчин, так и женщин!