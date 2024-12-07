Раки, Риби та Скорпіони: Таро-прогноз везіння для всіх знаків у 2025 році Змії

Яким стане 2025 рік Змії для представників Зодіакального кола. На кого очікує злети, а кого — не найприємніший період життя. Розбираємося в нашому Таро-прогнозі.

Залишилося зовсім небагато часу року, що минає. Людей вже захоплює передноворічна метушня, і ми все частіше читаємо матеріали про те, як правильно вбрати ялинку в потрібних кольорах і в чому зустрічати Новий 2025 рік Змії. Зовсім скоро піде сніг і, за традицією, запахне мандаринами. Це означає, що настав час робити прогнози на наступний рік. Кому з представників Зодіакального кола пощастить у 2025 році більше за інших — у нашому Таро-прогнозі.

Овен

Овнам щаститиме протягом 2025 року, особливо жінкам! Жіночий аркан у розкладі вийшов першим, а це означає, що інформація транслюється більше для прекрасних Овнів-дам. Ваші мрії будуть здійснені, зміни принесуть позитив, з роботою і бізнесом буде порядок. Можливий вдалий переїзд закордон або часті відрядження в інші країни.

Телець

На Тельців можуть очікувати раптові зміни у сфері фінансів або роботи. Найімовірніше, перша половина року ознаменується деякою нестабільністю, проте друга принесе нові вдалі пропозиції та перспективні контракти. Однак, нестабільність може стати лейтмотивом року. Схоже, Тельцям доведеться пройти кілька уроків у 2025 році.

Близнюки

Близнюків очікує здійснення мрії, а може й не однієї! Хороші сімейні зв'язки, радість у сім'ї, підвищення статусу і хороші доходи — таким стане 2025 рік для представників знака. Не пропустіть момент добрих змін!

Рак

Схоже, на Раків чекає везіння в амурних справах, нові знайомства з представниками протилежної статі, які принесуть позитивні емоції та радісні перспективи. Ракам важливо ігнорувати лестощі: вони виходитимуть від нещирих людей з оточення, яких буде багато. Приховані інтриги і неочевидні вороги — одна з тем 2025 року для Раків, поряд із позитивними змінами в коханні.

Лев

У Львів перша половина року може ознаменуватися туманними змінами. Зате друга половина періоду принесе хорошу роботу, стабільність і важливі зв'язки на майбутнє. Загалом енергії 2025 року не найпростіші для Львів: будуть уроки і перешкоди.

Діва

Дів можуть очікувати негативні зміни в бізнесі та доходах. Деякі джерела доходів можуть втратити актуальність. На представників знака очікують інтриги і злодійство. Можлива зрада з середовища близького кола.

Ваги

Для Терезів перша половина року обіцяє позитивні зміни або добру стабільність Однак, друга половина періоду може принести неприємні зміни в сім'ї або домашніх справах, які прийдуть за кармою. Важливо набратися терпіння для подолання тимчасових труднощів.

Скорпіон

У Скорпіонів перша половина 2025 року пройде під егідою кар'єрного зростання або участі в нових бізнес-проєктах. У другій половині вам доведеться розбиратися з невизначеністю у справах і оточенні. Прогноз, як і у випадку з Овнами, більше стосується жінок!

Стрілець

Стрільців можуть чекати не найприємніші зміни, які стануть лейтмотивом усього 2025 року. Зради партнерів, раптові зміни на роботі, звільнення, зрада. Інакше кажучи, Стрільцям доведеться не дуже просто: везіння не буде йти за вами по п'ятах. Але ви зможете все подолати ближче до листопада 2025 року — енергії пом'якшуються.

Козеріг

Козероги нарешті вийдуть із глухих кутів. На них очікує довга світла смуга. Нові проєкти, знайомства, джерела доходів — усе це стане вашими здобутками у 2025 році. Можливо, це буде для вас один із найкращих життєвих етапів, коли все складатиметься ідеально.

Водолій

Водоліям належить розв'язати не одне життєве завдання і пройти не одну трансформацію під час перебігу 2025 року. Плутон перейшов у ваш знак із Козерога на довгий термін, і ймовірно, ви відразу це відчуєте або вже встигли відчути. Не найпростіший рік для представників знака.

Риби

Для Риб прийде час розв'язувати питання і суперечки з близьким оточенням. Це може стати головним завданням 2025 року. Численні сварки, з'ясування стосунків, хитрість з боку друзів і близьких — все це може чимало зіпсувати враження від періоду. З хорошого — ви будете популярні у протилежної статі і це стосується як чоловіків, так і жінок!