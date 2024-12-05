Год Зеленой Деревянной Змеи: что ждет других представителей китайского гороскопа в 2025 году

2025 год по китайскому календарю будет годом Зеленой Деревянной Змеи, который начнется 17 февраля 2025 года. Змея — это мудрый, интуитивный и трансформационный знак, который символизирует гибкость, просчитанные решения и интуицию. Она может принести изменения и возможности для всех знаков китайского гороскопа. Каждый знак испытывает определенные влияния, в зависимости от их совместимости со Змеей и ее элементами.

Год Зеленой Деревянной Змеи (по китайскому гороскопу) является символом трансформации, мудрости, интуиции и утонченности. Деревянная стихия придает Змее дополнительную стабильность, гибкость и творческий подход к жизни. Каким этот год будет для всех 12 знаков китайского зодиака читайте в астрологическом прогнозе от Юлии Мон.

ЩУР

Фото: Depositphotos

1948| 1960| 1972 |1984 | 1996 | 2008

СИЛА 2025: ФИНАНСЫ

ЛЮДИ-ПОМОЩНИКИ: ДРАКОН, МАВПА.

Счастливый камень — года Гранат.

В 2025 году, по словам эксперта, крысу ждут большие изменения и трансформации. В 2025 году крысы могут столкнуться с высокими ожиданиями окружающих людей. Это создаст ощущение давления и одиночества. Благоприятные звезды года помогут справиться с чувством одиночества. Может принести много полезных связей в вашей профессиональной сфере. Благоприятные звезды рассеют большую часть негативного влияния, привлекут полезных людей, которые помогут, дадут совет. Поэтому, по словам Юлии Мон, в 2025 году не замыкайтесь в себе, не стесняйтесь просить помощи у других людей.

БИК

Фото: Pexels

1949 | 1961| 1973 | 1985 | 1997 | 2009

СИЛА 2025: МУДРОСТЬ.

ЛЮДИ-ПОМОЩНИКИ: КРЫСА, ПЕТУХ.

СЧАСТЛИВЫЙ КАМЕНЬ ГОДА АКВАМАРИН.

Бык в 2025 году станет одним из самых сильных, творческих, активных знаков. Однако, как объяснит эксперт, есть нюанс, в этом году вы находитесь под влиянием двух неблагоприятных звезд, которые могут сделать вас агрессивными. Постарайтесь направить эту энергию в позитивное русло! Займитесь спортом, начните активно заботиться о своем физическом состоянии. Еще одно предупреждение приходит звезда грусти, депрессии и одиночества. Наступает время подведения итогов и анализа ошибок прошлого. Если решения, которые мы принимали, были неправильными, звезда станет болезненным напоминанием о том, от чего мы отказались. Однако не погружайтесь в водоворот грусти! Помните, мы всего лишь люди и иногда допускаем ошибки. Превратите свои выводы в знания на будущее. Это ваш опыт, пользуйтесь им! Из положительных моментов вас поддерживает одна из творческих звезд. Поэтому в этом году у вас будет больше времени для творческой работы.

ТИГР

Фото: Getty Images

1950 | 1962 | 1974 |1986 | 1998 | 2010

СИЛА 2025: ФИНАНСЫ.

ЛЮДИ-ПОМОЩНИКИ: СОБАКА, КОНЬ.

СЧАСТЛИВЫЙ КАМЕНЬ ГОДА КИАНИТ.

Тигр в 2025 году это год удачи и процветания для вас, но с моментами эмоциональных потрясений, которые потребуют внимания. Прежде всего год может принести вам потрясения из-за измены. Вам нужно быть особенно внимательным, когда дело касается юридических сделок. Обращайте внимание на все юридические споры, контракты, лицензионные соглашения, которые касаются вас! Также год побуждает вас быть внимательнее к состоянию здоровья любимого человека. В 2025-м сосредоточьтесь на семейных узах, укреплении родственных связей и гармоничном общении между членами семьи.

Вас поддерживают много благоприятных звезд, которые принесут множество возможностей для роста доходов в 2025 году. Вы будете активно путешествовать, но вам нужно иметь четкое понимание того, как распределять финансы. Также у вас есть звезда, которая ускорит ваш деловой путь, сделает работу более гладкой и легкой. Вам будет казаться, что дела идут сами собой!

КРОЛИК

Фото: Unsplash

1951 | 1963 | 1975 | 1987 | 1999 | 2011

СИЛА 2025: СИЛА, КАРЬЕРА.

ЛЮДИ-ПОМОЩНИКИ: СОБАКА, ТИГР.

СЧАСТЛИВЫЙ КАМЕНЬ ГОДА ЛУННЫЙ КАМЕНЬ.

Кролик, в 2025 году научитесь управлять своими эмоциями, будьте готовы прокачать коммуникативные навыки. К вам прилетает звезда, вызывающая поспешные реакции. Вы можете почувствовать себя загнанным в угол, склонным к оскорблению других людей, чтобы защитить свою территорию. Будьте внимательны, толерантны и выдержаны! Помните, что не все пытаются заманить вас в ловушку. Чаще всего вы сами можете загнать себя в угол и почувствовать, что у вас забирают волю. Это ваша эмоциональная проблема, вызванная внутренней чрезмерной осторожностью и самозащитой. В 2025 году для Кроликов существует высокий риск травм, потерь, несчастных случаев из-за некоторой неуклюжести, вашей рассеянности и тревожности.

Обязательно укрепляйте иммунитет, управляйте своей координацией, держите эмоции в уздечке. Из плюсов — вас поддержит сильная благоприятная звезда, которую можно назвать звездой заслуг, признания. В 2025 году вы можете повысить свои профессиональные навыки, получить признание, даже награду. Это увеличит ваши бизнес-возможности и расширит влияние на вашу деятельность. Кролики, 2025 станет годом масштабирования для вас. Вы получите возможность восстановить чувство уверенности в себе. Используйте все шансы, чтобы построить что-то значимое, применяйте дипломатический подход к делегированию полномочий.

ДРАКОН

Фото: HBO

1952 | 1964 | 1976 | 1988 | 2000 | 2012

СИЛА 2025: ОБАЯНИЕ.

ЛЮДИ-ПОМОЩНИКИ: ЩЮР И МАВПА.

СЧАСТЛИВЫЙ КАМЕНЬ ГОДА АМЕТИСТ.

Дракон, в 2025 году все ваше время и усилия будут направлены на работу. Однако важно не игнорировать собственное здоровье и благополучие членов семьи, ведь к вам прилетает звезда болезни. Укрепляйте иммунитет, следите за здоровьем, не запускайте проблемы, заботьтесь о собственном самочувствии и членов вашей семьи. Не забывайте и о настроении! Звезда болезни может заставить вас чувствовать себя одиноким, неспособным общаться с другими людьми. Ваша задача — давать себе время на восстановление, организовывать перерывы в работе, поддерживать позитивный дух. В 2025 году вы имеете возможность перейти на уровень консультанта или наставника. В профессиональном плане вас уважают и ваше мнение имеет большой вес для других. Следующий год хорош для повышения квалификации, поэтому пройдите обучение, станьте экспертом в вашей нише. К вам прилетает благоприятная звезда, которая увеличит вашу способность расти и повышать влияние. В общем, с точки зрения карьерного и профессионального роста год принесет много возможностей. Вас ждут и радостные события, такие как годовщина свадьбы, возможно, новость о рождении ребенка. Драконы, этот год для вас, чтобы отпраздновать свой успех и покорить новые горизонты!

ЗМИЯ

Фото: Shutterstock

1953 | 1965 | 1977 | 1989 | 2001 | 2013

СИЛА 2025: СИЛА И КАРЬЕРА.

ЛЮДИ ПОМОЩНИКИ ОБЕЗЬЯНА И ПЕТУХ.

СЧАСТЛИВЫЙ КАМЕНЬ ГОДА ОПАЛ.

Змея в 2025 году будет занимать должность Великого Князя Тай Суй и управителя года. Поэтому вы почувствуете как усиливается ваша энергия и растет влияние! Прежде чем вы вступите в 2025 год, полезно решить прошлые затянувшиеся проблемы, устранить недоразумения и обиды. Постарайтесь примириться и окончательно решить все затянувшиеся ссоры, а не просто игнорируйте их. К сожалению, слухи и сплетни вокруг вас продолжатся и в 2025 году.

Но это не должно тормозить ваши дела! Всегда помните о вас говорят, потому что вы движетесь вперед.

Еще один нюанс в году есть звезды, которые увеличивают риск несчастных случаев, кровотечения, физических травм у Змей. Поэтому рекомендуется предотвратить влияние негативных звезд и направить их энергию в полезное русло: записаться к стоматологу, удалить родинку или стать инициатором какой-либо плановой медицинской процедуры. Из плюсов в году есть сильные благоприятные звезды, которые поддерживают вас в решении различных вопросов. Есть и звезда Золотая карета, рекомендую больше путешествовать — это может принести новые возможности, ведущие к богатству. Это мощная звезда, которая побуждает вас на командировки, путешествия, участие в выставках, маркетинговых активностях в разных городах.

Змеи, в 2025 году научитесь говорить | да | возможностям! У вас есть для этого положительные звезды решения проблем, с помощью которых вы сможете преодолеть любое препятствие.

КИНЬ

Фото: Wikipedia

1954 | 1966 1978 | 1990 | 2002 | 2014

СИЛА 2025: ОБАЯНИЕ.

ЛЮДИ-ПОМОЩНИКИ: СОБАКА, ТИГР.

СЧАСТЛИВЫЙ КАМЕНЬ ГОДА ТОПАЗ.

Лошади, в 2025 году важно обратить внимание на тенденцию впадать в жертву. И не стоит рассказывать окружающим свои идеи, поскольку есть люди, которые могут украсть ваш успех, предпринять какие-то действия против вас. В 2025 году не сосредотачивайтесь на том, что ничего не получается, все плохо. Ведь в конце концов ваши возможности убегут.

Таким образом, вы только истощаете себя, теряете энергию, у вас воруют возможности. Поэтому думайте меньше, а делайте больше! Будьте осторожны с краткосрочными любовными романами и соблазнами. Направьте лучше эту энергию на работу и новые знакомства в профессиональной сфере. Несмотря на негатив, у вас есть звезда полезных наставников, которые будут помогать вам в 2025 году. Не отказывайтесь, если вам предлагают помощь, и не бойтесь ее просить! Рядом может оказаться человек с большим опытом, и дать подсказки или пособия, которые помогут вам. Ваша личная привлекательность увеличит ваши шансы повысить доход, если вы делаете что-то связанное с публичными выступлениями. Также в 2025 году вас ждут радостные, добрые вести в плане личных отношений. Лошади, в 2025 году настало время сделать прорыв!

ОВЧАРКА

1955 | 1967 | 1979 | 1991 | 2003 | 2015

СИЛА 2025: МУДРОСТЬ.

ЛЮДИ-ПОМОЩНИКИ: КИН.

СЧАСТЛИВЫЙ КАМЕНЬ ГОДА НЕФРИТ.

Овечки в 2025 году получают несколько негативных звезд и только одну благоприятную, но если вы знаете, как ее правильно активировать, это поможет смягчить большую часть проблем! В новом году будьте осторожны с теми, с кем вы общаетесь. Есть потенциальный риск взаимодействия с людьми, которые воспользуются вами. От них будут исходить сплетни, ложь, слухи, перепалки. Поэтому проявляйте осмотрительность, проверяйте факты, особенно при новых знакомствах! Держитесь подальше от опасных мест, строек, поскольку есть вероятность получения травм от падающих предметов. Если вы управляете автомобилем, будьте внимательны и соблюдайте правила дорожного движения. В 2025 уделите внимание своим любимым людям, вашим родственникам, особенно родителям. В следующем году участвуйте в коллективных мероприятиях. Это поможет найти полезных людей с похожими навыками, которые могут помочь вам в решении проблем. Расширяйте связи, будьте восприимчивыми к новому, но не спешите присматривайтесь к людям! К вам прилетает благоприятная звезда, которая прольет ясность на окружающих вас людей.

МАВПА

Фото: Getty Images

1956 | 1968 | 1980 | 1992 | 2004 | 2016

СИЛА 2025: ОБАЯНИЕ.

ЛЮДИ-ПОМОЩНИКИ: МАВПА, ЩУРА.

СЧАСТЛИВЫЙ КАМЕНЬ ГОДА ПЕРИДОТ.

Обезьяна в 2025 году станет одним из самых влиятельных знаков. Вы имеете хороший опыт в управлении важными проектами или делами. Это делает вас одним из самых значительных людей года. Однако, внимание вы можете быть окружены неблагодарными людьми, которые не ценят ваши усилия и советы. В результате вы можете страдать от частого переутомления, истощения, потери сил и энергии. Это происходит из-за того, что на вас давят или вас сковывают какие-то обязательства, и вы чувствуете, что не можете доверять другим людям. В этом году вам важно рационально управлять временем, чтобы сбалансировать свою работу, карьеру, семью и здоровье. Большой риск травматизма в рабочих поездках и различных мелких проблем, которые могут испортить вам жизнь. Обезьяны, 2025 приносит вам нестандартные идеи, способность мыслить альтернативным образом, чтобы иметь возможность воплощать все эти новые уникальные решения. Вы будете иметь возможность получить поддержку от какой-то женщины, которая придаст вам сил и покажет новые пути для развития.

СЕМЕЧКА

Фото: Открытые источники

1957 | 1969 | 1981 | 1993 | 2005 | 2017

СИЛА 2025: ФИНАНСЫ.

ЛЮДИ-ПОМОЩНИКИ: СОБАКА, ОБЕЗЬЯНА.

СЧАСТЛИВЫЙ КАМЕНЬ ГОДА ЦИТРИН.

Петухи в 2025 будут процветать, но для этого вы должны вести за собой группу людей. Поэтому в этом году вам нужно улучшить свои коммуникативные и организаторские навыки. Но есть и риски! Прежде всего это проблемы с юридическими, судебными, государственными органами. Поэтому в этом году уделите должное внимание этому вопросу, не запускайте бюрократических дел. В 2025 году вам придется много работать над построением команды. Петухи должны знать, как управлять людьми, как уметь работать вместе, проявлять эмпатию. Весь год важно быть в диалоге с другими и слышать собеседника В 2025 году вам нужно взять на себя лидерство, уметь руководить. Вам могут быть предоставлены новые полномочия, сила брать на себя ответственность и власть. Это вознаградится повышением дохода. Концентрируйтесь на усилении всех благоприятных энергий! У вас будет возможность решить затянувшуюся проблему или отремонтировать, приобрести недвижимость. Пивни, это хороший год, чтобы обновить команду, дом и рабочее пространство. А также присутствовать на радостных событиях, мероприятиях, свадьбах, рождении детей!

СОБАКА

Фото: Shutterstock

1958 | 1970 | 1982 | 1994 | 2006 | 2018

СИЛА 2025: СИЛА И КАРЬЕРА.

ЛЮДИ-ПОМОЩНИКИ: ТИГРЬ, КИН.

СЧАСТЛИВЫЙ КАМЕНЬ ГОДА ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ.

Собака в 2025 году снова обретет хорошие возможности. К вам прилетает благоприятная звезда, которая поможет преодолеть все мелкие проблемы. Однако не все так гладко! Год приносит тенденцию привлекать мстительных и завистливых людей. Поэтому вам нужно быть внимательным и научиться определять друзей и врагов. Они могут улыбаться вам в лицо, и при этом наносить удары в спину, забирать вашу энергию. Будьте избирательными в своем окружении! Далее у вас есть звезда, которая может заставить вас чувствовать недостаток сил, осознанности и сосредоточенности. Поэтому подумайте, как увеличить свою энергию. Проводите больше времени с теми, кто дает вам силы! В 2025 году непредвиденных расходов станет меньше. Вы становитесь умнее и опытнее в управлении финансами. Подумайте о том, чтобы направить деньги на оздоровление. Если вы в отношениях, у вас есть возможность жениться. Если вы уже в браке, то год принесет больше позитива, и возможностей побыть вместе, отправиться в путешествие, чтобы укрепить вашу связь. Собаки, в 2025 году будьте готовы быть более активными в деятельности.

СВИНЬ

Фото: wikipedia

1959 | 1971 | 1983 | 1995 | 2007 | 2010

СИЛА 2025: МУДРОСТЬ

ЛЮДИ-ПОМОЩНИКИ: ТИГР, ЩУР.

СЧАСТЛИВЫЙ КАМЕНЬ ГОДА СОЛНЕЧНЫЙ КАМЕНЬ.

В 2025 году Свинья сталкивается со Змеей. Это будет означать тенденцию или необходимость перемен. Вы можете почувствовать, что достигли потолка, и это заставит вас или идти на повышение, или менять компанию, или начать свой собственный бизнес.

В 2025 году ожидайте высоких расходов, поэтому вам нужно научиться составлять бюджет и контролировать деньги. Инвестируйте в новые знания, в свой рост и развитие! Иногда вам будет казаться, что Вселенная создает множество препятствий, через которые нужно пройти, чтобы построить жизнь вашей мечты. Однако в перспективе вы поймете, что все препятствия это тренировка ваших мышц и опыт. Особенно когда вы собираетесь изменить что-то в жизни, выйти из зоны комфорта. Помните, что в этом году вы вынуждены меняться! Если вы не можете справиться с изменениями, не готовы отпустить прошлое, у вас могут возникнуть эмоциональные проблемы, подавленность, нежелание двигаться дальше, одиночество. Совет отправляйтесь в путешествие! Расширяя свой кругозор, получая новый опыт, изучая другую культуру, вам станет легче. Для тех, кто стремится к духовности, звезды усилят вашу интуицию, вы можете углубиться в изучение астрологии, фэн-шуй, тогда столкновение пройдет не так болезненно. Этот год будет вашим сигналом к пробуждению!

Напомним, ранее мы писали, кому из знаков Зодиака повезет в 2025 году.

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