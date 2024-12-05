Рік Зеленої Дерев'яної Змії: що чекає на інших представників китайського гороскопу у 2025 році

2025 рік за китайським календарем буде роком Зеленої Дерев'яної Змії, що розпочнеться 17 лютого 2025 року. Змія — це мудрий, інтуїтивний і трансформаційний знак, який символізує гнучкість, прораховані рішення та інтуїцію. Вона може принести зміни та можливості для всіх знаків китайського гороскопу. Кожен знак зазнає певних впливів, залежно від їхньої сумісності зі Змією та її елементами.

Рік Зеленої Дерев'яної Змії (за китайським гороскопом) є символом трансформації, мудрості, інтуїції та витонченості. Дерев'яна стихія надає Змії додаткової стабільності, гнучкості та творчого підходу до життя. Яким цей рік буде для всіх 12 знаків китайського зодіаку читайте в астрологічному прогнозі від Юлії Мон.

ЩУР

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1948| 1960| 1972 |1984 | 1996 | 2008

СИЛА 2025: ФІНАНСИ

ЛЮДИ ПОМІЧНИКИ: ДРАКОН, МАВПА.

ЩАСЛИВИЙ КАМІНЬ РОКУ — Гранат.

У 2025 році, за словами експертки, на щура чекають великі зміни та трансформації. У 2025 році щури можуть зіткнутися з високими очікуваннями оточуючих людей. Це створить відчуття тиску і самотності. Сприятливі зірки року допоможуть впоратися з почуттям самотності. Може принести багато корисних зв’язків у вашій професійній сфері. Сприятливі зірки розсіяють більшу частину негативного впливу, залучать корисних людей, які допоможуть, дадуть пораду. Тому, за словами Юлії Мон, у 2025 році не замикайтеся у собі, не соромтеся просити допомоги у інших людей.

БИК

Фото: Pexels

1949 | 1961| 1973 | 1985 | 1997 | 2009

СИЛА 2025: МУДРІСТЬ.

ЛЮДИ-ПОМІЧНИКИ: ЩУР, ПІВНИК.

ЩАСЛИВИЙ КАМІНЬ РОКУ АКВАМАРИН.

Бик у 2025 році стане одним із найсильніших, творчих, активних знаків. Однак, як пояснє експертка, є нюанс, цього року ви перебуваєте під впливом двох несприятливих зірок, які можуть зробити вас агресивними. Постарайтеся направити цю енергію в позитивне русло! Займіться спортом, почніть активно піклуватися про свій фізичний стан. Ще одне попередження приходить зірка смутку, депресії та самотності. Настає час підбиття підсумків та аналізу помилок минулого. Якщо рішення, які ми ухвалювали, були неправильними, зірка стане болючим нагадуванням про те, від чого ми відмовилися. Однак не занурюйтеся у вир смутку! Пам'ятайте, ми всього лише люди і іноді припускаємося помилок. Перетворіть свої висновки на знання на майбутнє. Це ваш досвід, користуйтеся ним! З позитивних моментів вас підтримує одна з творчих зірок. Тому цього року у вас буде більше часу для творчої роботи.

ТИГР

Фото: Getty Images

1950 | 1962 | 1974 |1986 | 1998 | 2010

СИЛА 2025: ФІНАНСИ.

ЛЮДИ-ПОМОЧНИКИ: СОБАКА, КІНЬ.

ЩАСЛИВИЙ КАМІНЬ РОКУ КІАНІТ.

Тигр у 2025 році це рік удачі та процвітання для вас, але з моментами емоційних потрясінь, які вимагатимуть уваги. Насамперед рік може принести вам потрясіння через зраду. Вам потрібно бути особливо уважним, коли справа стосується юридичних угод. Звертайте увагу на всі юридичні суперечки, контракти, ліцензійні угоди, які стосуються вас! Також рік спонукає вас бути уважнішими до стану здоров'я коханої людини. У 2025-му зосередьтеся на сімейних узах, зміцненні родинних зв'язків та гармонійному спілкуванні між членами сім'ї.

Вас підтримують багато сприятливих зірок, які принесуть безліч можливостей для зростання доходів у 2025 році. Ви активно подорожуватимете, але вам потрібно мати чітке розуміння того, як розподіляти фінанси. Також у вас є зірка, яка прискорить ваш діловий шлях, зробить роботу більш гладкою та легкою. Вам здаватиметься, що справи йдуть самі собою!

КРОЛИК

Фото: Unsplash

1951 | 1963 | 1975 | 1987 | 1999 | 2011

СИЛА 2025: СИЛА, КАР'ЄРА.

ЛЮДИ ПОМІЧНИКИ: СОБАКА, ТИГР.

ЩАСЛИВИЙ КАМІНЬ РОКУ МІСЯЧНИЙ КАМІНЬ.

Кролик, у 2025 році навчитеся керувати своїми емоціями, будьте готові прокачати комунікативні навички. До вас прилітає зірка, що викликає поспішні реакції. Ви можете відчути себе загнаним у кут, схильний до образи інших людей, щоб захистити свою територію. Будьте уважні, толерантні та витримані! Пам'ятайте, що не всі намагаються заманити вас у пастку. Найчастіше ви самі можете загнати себе у кут і відчути, що у вас забирають волю. Це ваша емоційна проблема, викликана внутрішньою надмірною обережністю та самозахистом. У 2025 році для Кроликів існує високий ризик травм, втрат, нещасних випадків через деяку незграбність, вашу розсіяність і тривожність.

Обов'язково зміцнюйте імунітет, керуйте своєю координацією, тримайте емоції у вуздечку. Із плюсів – вас підтримає сильна сприятлива зірка, яку можна назвати зіркою заслуг, зізнання. У 2025 році ви можете підвищити свої професійні навички, здобути визнання, навіть нагороду. Це збільшить ваші бізнес-можливості і розширить вплив на вашу діяльність. Кролики, 2025 стане роком масштабування для вас. Ви матимете можливість відновити почуття впевненості в собі. Використовуйте всі шанси, щоб збудувати щось значуще, застосовуйте дипломатичний підхід до делегування повноважень.

ДРАКОН

Фото: HBO

1952 | 1964 | 1976 | 1988 | 2000 | 2012

СИЛА 2025: ЧАРІВНІСТЬ.

ЛЮДИ-ПОМОЧНИКИ: ЩЮР ТА МАВПА.

ЩАСЛИВИЙ КАМІНЬ РОКУ АМЕТИСТ.

Дракон, у 2025 році весь ваш час та зусилля будуть спрямовані на роботу. Однак важливо не ігнорувати власне здоров'я і благополуччя членів сім'ї, адже до вас прилітає зірка хвороби. Зміцнюйте імунітет, стежте за здоров'ям, не запускайте проблеми, дбайте про власне самопочуття та членів вашої родини. Не забувайте і про настрій! Зірка хвороби може змусити вас почуватися самотнім, нездатним спілкуватися з іншими людьми. Ваше завдання – давати собі час на відновлення, організовувати перерви у роботі, підтримувати позитивний дух. У 2025 році ви маєте можливість перейти на рівень консультанта або наставника. У професійному плані вас поважають і ваша думка має велику вагу для інших. Наступний рік хороший для підвищення кваліфікації, тому пройдіть навчання, станьте експертом у вашій ніші. До вас прилітає сприятлива зірка, яка збільшить вашу здатність зростати та підвищувати вплив. Загалом, з погляду кар'єрного та професійного зростання рік принесе багато можливостей. На вас чекають і радісні події, такі як річниця весілля, можливо, новина про народження дитини. Дракони, цей рік для вас, щоб відсвяткувати свій успіх та підкорити нові горизонти!

ЗМІЯ

Фото: Shutterstock

1953 | 1965 | 1977 | 1989 | 2001 | 2013

СИЛА 2025: СИЛА ТА КАР'ЄРА.

ЛЮДИ ПОМІЧНИКИ МАВПА ТА ПІВЕНЬ.

ЩАСЛИВИЙ КАМІНЬ РОКУ ОПАЛ.

Змія у 2025 році обійматиме посаду Великого Князя Тай Суй та управителя року. Тому ви відчуєте як посилюється ваша енергія та зростає вплив! Перш ніж ви вступите в 2025 рік, корисно вирішити минулі проблеми, що затяглися, усунути непорозуміння і образи. Постарайтеся примиритися і остаточно вирішити всі сварки, що затяглися, а не просто ігноруйте їх. На жаль, чутки та плітки навколо вас продовжаться і у 2025 році.

Але це не мусить гальмувати ваші справи! Завжди пам'ятайте про вас кажуть, тому що ви рухаєтеся вперед.

Ще один нюанс у році є зірки, які збільшують ризик нещасних випадків, кровотечі, фізичних травм у Змій. Тому рекомендується запобігти впливу негативних зірок і направити їх енергію в корисне русло: записатися до стоматолога, видалити родимку або стати ініціатором будь-якої планової медичної процедури. З плюсів у році є сильні сприятливі зірки, які підтримують вас у вирішенні різних питань. Є і зірка Золота карета, рекомендую більше подорожувати – це може принести нові можливості, що ведуть до багатства. Це потужна зірка, яка спонукає вас на відрядження, подорожі, участь у виставках, маркетингових активностях у різних містах.

Змії, 2025 року навчитеся говорити | так | можливостям! У вас є для цього позитивні зірки вирішення проблем, за допомогою яких ви зможете подолати будь-яку перешкоду.

КІНЬ

Фото: Wikipedia

1954 | 1966 1978 | 1990 | 2002 | 2014

СИЛА 2025: ЧАРІВНІСТЬ.

ЛЮДИ ПОМОЧНИКИ: СОБАКА, ТИГР.

ЩАСЛИВИЙ КАМІНЬ РОКУ ТОПАЗ.

Коні, 2025 року важливо звернути увагу на тенденцію впадати в жертву. І не варто розповідати оточуючим свої ідеї, оскільки є люди, які можуть вкрасти ваш успіх, зробити якісь дії проти вас. У 2025 році не зосереджуйтесь на тому, що нічого не виходить, все погано. Адже зрештою ваші можливості втечуть.

Таким чином, ви тільки виснажує себе, втрачаєте енергію, у вас крадуть можливості. Тож думайте менше, а робіть більше! Будьте обережні з короткостроковими любовними романами та спокусами. Направте краще цю енергію на роботу та нові знайомства у професійній сфері. Незважаючи на негатив, у вас є зірка корисних наставників, які допомагатимуть вам у 2025 році. Не відмовляйтеся, якщо вам пропонують допомогу, і не бійтеся її просити! Поруч може виявитися чоловік з великим досвідом, і дати підказки чи посібники, які допоможуть вам. Ваша особиста привабливість збільшить ваші шанси підвищити дохід, якщо ви робите щось пов'язане з публічними виступами. Також у 2025 році на вас чекають радісні, добрі вісті в плані особистих стосунків. Коні, 2025 року настав час зробити прорив!

ВІВЦЯ

1955 | 1967 | 1979 | 1991 | 2003 | 2015

СИЛА 2025: МУДРІСТЬ.

ЛЮДИ ПОМІЧНИКИ: КІНЬ.

ЩАСЛИВИЙ КАМІНЬ РОКУ НЕФРИТ.

Овечки у 2025 році отримують кілька негативних зірок і лише одну сприятливу, але якщо ви знаєте, як її правильно активувати, це допоможе пом'якшити більшу частину проблем! У новому році будьте обережними з тими, з ким ви спілкуєтеся. Є потенційний ризик взаємодії з людьми, які скористаються вами. Від них виходитимуть плітки, брехня, чутки, перепалки. Тому виявляйте обачність, перевіряйте факти, особливо за нових знайомств! Тримайтеся подалі від небезпечних місць, будівництв, оскільки є ймовірність отримання травм від предметів, що падають. Якщо ви керуєте автомобілем, будьте уважними і дотримуйтесь правил дорожнього руху. У 2025 приділіть увагу своїм коханим людям, вашим родичам, особливо батькам. Наступного року беріть участь у колективних заходах. Це допоможе знайти корисних людей зі схожими навичками, які можуть допомогти вам у вирішенні проблем. Розширюйте зв'язки, будьте сприйнятливими до нового, але не поспішайте придивляйтеся до людей ! До вас прилітає сприятлива зірка, яка проллє ясність на оточуючих вас людей.

МАВПА

Фото: Getty Images

1956 | 1968 | 1980 | 1992 | 2004 | 2016

СИЛА 2025: ЧАРІВНІСТЬ.

ЛЮДИ ПОМІЧНИКИ: МАВПА, ЩУР.

ЩАСЛИВИЙ КАМІНЬ РОКУ ПЕРІДОТ.

Мавпа у 2025 році стане одним із найвпливовіших знаків. Ви маєте гарний досвід в управлінні важливими проектами або справами. Це робить вас одним із найзначніших людей року. Однак, увага ви можете бути оточені невдячними людьми, які не цінують ваші зусилля та поради. Як результат, ви можете страждати від частої перевтоми, виснаження, втрати сил та енергії. Це відбувається через те, що на вас тиснуть або вас сковують якісь зобов'язання, і ви відчуваєте, що не можете довіряти іншим людям. Цього року вам важливо раціонально керувати часом, щоб збалансувати свою роботу, кар'єру, сім'ю та здоров'я. Великий ризик травматизму в робочих поїздках та різних дрібних проблем, які можуть зіпсувати вам життя. Мавпи, 2025 приносить вам нестандартні ідеї, здатність мислити альтернативним чином, щоб мати можливість втілювати всі ці нові унікальні рішення. Ви матимете можливість отримати підтримку від якоїсь жінки, яка додасть вам сил і покаже нові шляхи для розвитку.

ПІВНИК

Фото: Відкриті джерела

1957 | 1969 | 1981 | 1993 | 2005 | 2017

СИЛА 2025: ФІНАНСИ.

ЛЮДИ ПОМІЧНИКИ: СОБАКА, МАВПА.

ЩАСЛИВИЙ КАМІНЬ РОКУ ЦИТРИН.

Півні в 2025 процвітатимуть, але для цього ви повинні вести за собою групу людей. Тому цього року вам потрібно покращити свої комунікативні та організаторські навички. Але є й ризики! Насамперед це проблеми з юридичними, судовими, державними органами. Тому цього року приділіть належну увагу цьому питанню, не запускайте бюрократичних справ. У 2025 році вам доведеться багато працювати над побудовою команди. Півні мають знати, як керувати людьми, як вміти працювати разом, виявляти емпатію. Весь рік важливо бути в діалозі з іншими і чути співрозмовника У 2025 році вам потрібно взяти на себе лідерство, вміти керувати. Вам можуть бути надані нові повноваження, сила брати на себе відповідальність та владу. Це винагородиться підвищенням доходу. Концентруйтеся на посиленні всіх сприятливих енергій! У вас буде можливість вирішити проблему, що тривала, або відремонтувати, придбати нерухомість. Півні, це гарний рік, щоб оновити команду, будинок та робочий простір. А також бути присутніми на радісних подіях, заходах, весіллях, народженні дітей!

СОБАКА

Фото: Shutterstock

1958 | 1970 | 1982 | 1994 | 2006 | 2018

СИЛА 2025: СИЛА ТА КАР'ЄРА.

ЛЮДИ ПОМІЧНИКИ: ТИГР, КІНЬ.

ЩАСЛИВИЙ КАМІНЬ РОКУ ГІРСЬКИЙ КРИШТАЛЬ.

Собака в 2025 році знову набуде хороших можливостей. До вас прилітає сприятлива зірка, яка допоможе подолати усі дрібні проблеми. Однак не все так гладко! Рік приносить тенденцію залучати мстивих і заздрісних людей. Тому вам потрібно бути уважним і навчитися визначати друзів та ворогів. Вони можуть посміхатися вам в обличчя, і при цьому завдавати ударів у спину, забирати вашу енергію. Будьте вибірковими у своєму оточенні! Далі у вас є зірка, яка може змусити вас відчувати нестачу сил, усвідомленості та зосередженості. Тож подумайте, як збільшити свою енергію. Проводьте більше часу із тими, хто дає вам сили! У 2025 році непередбачених витрат поменшає. Ви стаєте розумнішими і досвідченішими в управлінні фінансами. Подумайте про те, щоб спрямувати гроші на оздоровлення. Якщо ви у відносинах, у вас є можливість одружитися. Якщо ви вже в шлюбі, то рік принесе більше позитиву, і можливостей побути разом, відправитися в подорож, щоб зміцнити ваш зв'язок. Собаки, в 2025 році будьте готові бути активнішими в діяльності.

СВИНЯ

Фото: wikipedia

1959 | 1971 | 1983 | 1995 | 2007 | 2010

СИЛА 2025: МУДРІСТЬ

ЛЮДИ ПОМІЧНИКИ: ТИГР, ЩУР.

ЩАСЛИВИЙ КАМІНЬ РОКУ СОНЯЧНИЙ КАМІНЬ.

2025 року Свиня стикається зі Змією. Це означатиме тенденцію чи необхідність змін. Ви можете відчути, що досягли стелі, і це змусить вас або йти на підвищення, або міняти компанію, або розпочати свій власний бізнес.

У 2025 році чекайте на високі витрати, тому вам потрібно навчитися складати бюджет і контролювати гроші. Інвестуйте в нові знання, у свій ріст та розвиток! Іноді вам здаватиметься, що Всесвіт створює безліч перешкод, через які потрібно пройти, щоб збудувати життя вашої мрії. Однак у перспективі ви зрозумієте, що всі перешкоди це тренування ваших м'язів та досвід. Особливо коли ви збираєтеся змінити щось у житті, вийти із зони комфорту. Пам'ятайте, що цього року ви змушені змінюватись! Якщо ви не можете впоратися зі змінами, не готові відпустити минуле, у вас можуть виникнути емоційні проблеми, пригніченість, небажання рухатися далі, самотність. Порада вирушайте у подорож! Розширюючи свій світогляд, отримуючи новий досвід, вивчаючи іншу культуру, вам стане легше. Для тих, хто прагне духовності, зірки посилять вашу інтуїцію, ви можете заглибитись у вивчення астрології, фен-шуй, тоді зіткнення пройде не так болісно. Цей рік буде вашим сигналом до пробудження!

Нагадаємо, раніше ми писали, кому зі знаків Зодіаку пощастить у 2025 році.

Крім цього, Фокус писав, з якими труднощами доведеться зіткнутися з 5 до 7 грудня.